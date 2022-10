Domenica 9 ottobre, 40esima corsa podistica Avis Musano

Prezzo non disponibile

Dopo due anni di attesa in seguito alla pandemia, il Gruppo Podistico Avis Musano può finalmente ripartire festeggiando la quarantesima edizione della “corsa dea casatea” con gadget coniati appositamente per la ricorrenza. Questo trofeo, molto sentito dai cittadini di Musano, si svolgerà domenica 9 ottobre, con partenza alle 9 da piazza Pertini. I partecipanti possono scegliere fra tre percorsi: 5, 11 o 21 chilometri; quest’ultima distanza è la mezza maratona che quest’anno celebra i trent’anni. Questi percorsi si snodano lungo il territorio comunale, seguendo anche i tracciati dell’Agritour dei Cavedin del Comune di Trevignano.

Come nel 2019, il Gruppo Podistico Avis Musano ha coinvolto tutte le classi dei vari ordini e di tutte le frazioni dell’istituto comprensivo per invogliare i giovani allo sport, al podismo e allo stare all’aria aperta. «Questa corsa è molto ambita da tanti podisti – affermano i dirigenti del Gruppo podistico Avis Musano – e fino al 2019 vi partecipavano in genere una quarantina di gruppi provenienti da tutto il triveneto. Speriamo che quest’anno vi sia la stessa partecipazione e che anche i gadget speciali attirino sportivi».

Per il quarantesimo anniversario della sua fondazione, nel 2020, il gruppo ha anche pubblicato un libro fotografico che fa rivivere la storia che c’è dietro questo evento sportivo: un gruppo compatto, grandi amicizie, tanta voglia di correre, ma soprattutto di stare assieme. L’augurio che i dirigenti si fanno è che vi sia la consueta nutrita partecipazione e che tutto vada al meglio, come è sempre successo da quarant’anni a questa parte.