Muse - Concerto narrato

In occasione della giornata internazionale della donna Eruditio Time organizza uno spettacolo dedicato alle muse ispiratrici di grandi compositori: donne forti, libere e moderne che hanno vissuto vite intense che meritano di essere ricordate e raccontate.



In questo concerto narrato i due musicisti, Lino Brotto (chitarra) e Filippo Tantino (contrabbasso), presentano brani del repertorio jazzistico raccontando le vere storie, spesso sconosciute, delle donne per le quali sono stati scritti.



Lo spettacolo si terrà

venerdì 8 marzo alle 20:45

presso la Sala Teatro Pio X

in via San Pio X, 31

a Istrana (TV)



INGRESSO 10 EURO



Per informazioni e prenotazioni: 327 476 9453 - Gianni



www.laziviani.com