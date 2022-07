Musei d'Estate 2022: ecco il concerto di Martina Biondi al violoncello

Giovedì 28 luglio, alle ore 21.00 Solo Violoncello con Martina Biondi, una delle piu? promettenti giovani violoncelliste italiane che con il suo strumento proporrà un programma con composizioni originale per questo strumento che da Bach arriverà a grandi autori del ‘900.

All’eta? di 17 anni Martina ha debuttato con l’orchestra eseguendo il concerto di Schumann sotto la direzione di Donato Sivo. Da allora viene invitata regolarmente in importanti scenari musicali quali: Ravello Festival, Serate Musicali di Milano, Festival Internazionale Alfredo Piatti, Teatro di Tradizione " A.Rendano ", Associazione musicale " M.Quintieri ", Associazione musicale ICAMS, Mendelssohn Remise di Berlino, Berlin Philarmonie, Orania Classical Berlin, Aurora Chamber Festival, Appassionata associazione musicale, Festival Cantiere Musicale di Montepulciano, Orchestra Pomeriggi musicali con il quale ha debuttato con il triplo concerto di Beethoven sotto la direzione di Pavel Berman. Attualmente continua la sua attivita? concertistica in duo con il pianista Luca Buratto e con il chitarrista Pietro Locatto con il quale collabora per la pubblicazione di un primo disco incentrato sulle figure di Cassado?, Albeniz, Granados e De Falla.

Nel 2019 e? vincitrice del Premio Pirazzi Stiftung di Francoforte. Ricordiamo tra i premi anche il Secondo Premio Francesco Geminiani, tutti i premi del “Premio Crescendo” tra cui il Premio come migliore esecuzione della Suite di Cassado?, semifinalista dell’Antonio Janigro Competition. Nata da una famiglia di musicisti, Martina riceve la sua prima lezione di violoncello all’eta? di quattro anni. Continua i suoi studi presso il Conservatorio di Cosenza Stanislao Giacomantonio dove si diploma a soli 17 anni con il massimo dei voti. Nel 2014 si perfeziona con il massimo dei voti presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Giovanni Sollima. Successivamente continua la sua formazione con Antonio Meneses presso l’Accademia Stauffer e con Peter Bruns presso la Hochschule fu?r Musik “Felix Mendelssohn Bartholdy” di Lipsia. Nel 2016 si trasferisce a Berlino per terminare i suoi studi di Master nella prestigiosa Hochschule Hanns Eisler di Berlino con Nicolas Altstaedt.

La sua formazione si e? arricchita grazie alle Masterclass tenute da Jens Peter Maintz (Cello Akademie Rutesheim), Antonio Meneses (Accademia Chigiana) Gary Hoffmann nella famosa Kronberg Academy, Franz Helmerson. Recentemente e? stata invitata a suonare per la televisione francese/ tedesca “Arte” dal famoso violinista Daniel Hope. Martina suona un Antonio Guadagnini del 1881.

***

Biglietti: € 10,00 (€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle 20.00, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com