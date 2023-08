Musei d’estate 2023 - "Amor Scortese - Schiavitù d’amore dai trovatori alla new wave"

Continua con successo la tradizionale rassegna musicale di Musei d’estate 2023, punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana.

Promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Giovedì 3 agosto, alle ore 21.00, un programma "trasversale" per Musei d’Estate dal titolo Amor Scortese - Schiavitù d’amore dai trovatori alla new wave: un'antologia di canzoni dai trovatori in avanti, sconfinando pesantemente dal Rinascimento e primo Barocco fino ai Velvet Underground, Depeche Mode e De Andrè, cantate da due specialisti della musica rinascimentale: Elisabetta de Mircovich con symphonia, viella, violoncello barocco e Matteo Zenatti, con arpa salterio e arpa rinascimentale.

Giovedì 3 agosto

AMOR SCORTESE

schiavitù d’amore dai trovatori alla new wave

Elisabetta de Mircovich voce, symphonia, viella, violoncello barocco

Matteo Zenatti voce, arpa salterio, arpa rinascimentale

Benedetto Ferrari, Stefano Landi, Claudio Monteverdi, Raimbaut de Vaqueriras

Hildegard von Bingen, Oswald von Wolkenstein, Francesco Landini, Magister Piero

3Fabrizio De Andrè, Depeche Mode

La sofferenza d’amore, che incatena gli innamorati in una prigione più o meno dorata, è stata, è e sarà molto probabilmente rappresentata, cantata e dipinta nell’arte di ogni tempo.

In questo vagabondaggio musicale e temporale si partirà dal XII secolo, epoca in cui nasce la teorizzazione del cosiddetto amor cortese, o meglio, il fin’amor.

Andrea Cappellano, nella sua opera filosofico-didattica De amore, ne definisce i principi basilari che ispireranno le coeve liriche dei trovatori in lingua d’oc, come quelle dei successivi minnesänger tedeschi. La libertà e la spregiudicatezza del sentimento a volte sono descritte con straordinaria intensità, fuori dagli schemi della docile dedizione all’amata, come nella canso di Raimbaut de Vaqueiras, dove l’uomo si sottomette all’amata quasi odiando se stesso per essere completamente dedito a lei.

La sofferenza amorosa, però, non è solo causata dalla condizione di schiavitù, ma anche dalla lontananza o dal distacco degli amanti: il cosiddetto amor de lonh, ovvero il desiderio non appagato, la nostalgia di gioie mai gustate, viene cantato spesso nella lirica dei trovatori, mentre nello stesso secolo anche la badessa renana Hildegard von Bingen, nella sua Simphonia virginum, canta di Cristo come di un amante lontano.

E ancora, il tipico genere della canso de alba, in cui due amanti clandestini si svegliano troppo tardi e devono lasciarsi frettolosamente per paura di essere scoperti e disonorati, continua fino al Quattrocento nella sconcertante Es seusst di Oswald von Wolkenstein in un crescendo di trasporto erotico e di tensione melodica.

Amor cortese e ‘scortese’ convivono fin dagli esordi: lamentele, invettive e doppi sensi emergono nei testi di canzoni di ogni tempo, dai Carmina Burana all’Ars Nova italiana, alle arie di Cinque e Seicento: ovunque amanti abbandonati, afflitti per un amore non corrisposto, donne sedotte con l’inganno o altre che rivendicano la propria indipendenza amorosa.

Questo programma si spinge quasi fino ai giorni nostri, con una breve incursione nel repertorio di un moderno trovatore, il nostro Fabrizio De André, e nella new wave inglese, con tre brani decisamente scortesi; sebbene si tratti di supremo vassallaggio amoroso, non è altro che la teorizzazione di Andrea Cappellano portata all’estremo: servitium amoris, ovvero il comandamento per cui l’amante deve porsi al completo servizio della figura femminile, intesa come una creatura superiore ed irraggiungibile.

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica