Rassegna Musei d’estate 2024 - Sandro Penna secondo me

Secondo appuntamento di Musei d’Estate al Chiostro Grande di Santa Caterina, la rassegna musicale promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso, della Provincia di Treviso ed è inserita in RetEventi 2024.

Giovedì 11 luglio alle ore 21,00 ecco il grande ritorno a Treviso di Max De Aloe, voce narrante, armonica cromatica e fisarmonica, con uno spettacolo dedicato a Sandro Penna, il poeta perugino tra i più celebri del panorama italiano del Novecento. “Se vi piace la poesia – scrive Max De Aloe - se non sapete se vi piace, se forse amate la poesia ma odiate la parafrasi che ci facevano fare a scuola ma soprattutto se amate le persone autentiche, fuori dal coro, devastate dal genio, spesso vilipese dall'establishment, ma assolutamente libere, allora amate Sandro Penna e la sua poetica. Anche se ancora, forse, non lo sapete.”

Max De Aloe – armonica cromatica

E’ considerato dalla stampa specializzata tra i più attivi armonicisti jazz in Europa e annovera nel suo curriculum prestigiose collaborazioni in sala di registrazione e/o dal vivo con musicisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell dei Supertramp, Eliot Zigmund, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Enrico Rava, Massimo Ranieri e molti altri. Ha oltre sessanta CD al suo attivo, di cui 18 come leader ma anche spettacoli in solo, realizzazioni di colonne sonore per eventi teatrali e documentari, oltre a collaborazioni con poeti, scrittori e registi. Si è esibito in festival e prestigiose rassegne in tutti i cinque continenti.

Ha vinto negli ultimi cinque anni il Jazz It Awards indetto dalla rivista Jazzit come migliore musicista italiano nella categoria riservata agli strumenti vari ed è vincitore del premio Orpheus Awards 2015 con il CD Borderline per la sezione jazz.

Giovedì 11 LUGLIO

SANDRO PENNA SECONDO ME

Musica, follie, racconti e bugie intorno a uno dei piu? grandi poeti del Novecento

di e con Max De Aloe

voce narrante, armonica cromatica e fisarmonica

***

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

Chiostro grande

Museo di Santa Caterina

Treviso

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com