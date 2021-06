Musei d'Estate: la rassegna parte con il Tiepolo Brass Quintet

Inaugura giovedì 17 giugno Musei d’estate 2021, alle ore 21, la fortunata rassegna musicale punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana con il Tiepolo Brass Quintet che proporrà un concerto dal titolo "Viva Verdi!" in omaggio al Cigno di Busseto a 120 dalla morte.

Giuseppe Verdi è il compositore italiano più popolare tra il pubblico grazie a molte sue opere diventate oggetto di un vero “culto”. Il programma seleziona alcune tra le più belle arie e melodie arrangiate per il Tiepolo Brass Quintet per una versione assolutamente originale che farà divertire tutti, grandi e piccoli, e non solo gli appassionati di lirica.

Creato e diretto dal trombettista friulano M° Diego Cal, è un gruppo d’ottoni formato da cinque musicisti che si destreggiano con virtuosismo e divertimento all’interno di un repertorio molto vasto che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Poliedrico ed eclettico, nasce all’interno della più grande Tiepolo Brass, e si presenta con un programma vario per fa risaltare le poliedriche possibilità esecutive degli ottoni sia negli aspetti virtuosistici che in quelli melodici, mettendo in evidenza l’esecuzione e la tecnica di ogni singolo strumento.

La Tiepolo Brass, già HarmonieBrass sempre per ideazione del suo fondatore il M° Cal, ottiene già da diversi anni un vasto eco nel panorama concertistico italiano sia per l’alto profilo artistico dei singoli componenti, sia per l’originalità e per il gradimento di pubblico e critica. Ha inciso come Aeneus Ensemble l’opera in prima assoluta “Vidi Aquam id est benacum” di Ennio Morricone e come HarmonieBrass Ensemble in formazione di decimino d’ottoni il cd “Brass & Swing” e con tre trombe timpani e organo il cd “Barocco”.

Il prezzo del biglietto è di € 10,00 ed € 5,00 ridotto giovani (fino ai 25 anni), acquistabili sul sito www.boxol.it/asolomusica.

