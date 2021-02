Museo Civico di Asolo: ecco "Mammut, amazzoni e altre storie dell'archeologia"

Il Museo civico di Asolo riapre finalmente i battenti! I tre siti museali del borgo (Museo Civico, torre civica e rocca) aprono nuovamente al pubblico e lo fanno di venerdì. Per rispondere alla fame di cultura che in queste settimane si è andata a creare, il Museo Civico ha programmato delle visite guidate ogni venerdì di febbraio alle ore 16.



► VEN 12.02 alle 16: Mammut, amazzoni e altre storie dell'archeologia.

Dagli uomini preistorici alla costruzione della rocca medievale, la nostra guida-archeologa vi racconterà storie antiche e antichissime del nostro borgo e delle persone che vi vivevano.



Per tutte le visite la prenotazione è obbligatoria al 347 5735246 o a info@museoasolo.it. Costo di 5€ a persona, comprendente il biglietto d'ingresso.