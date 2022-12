Al Museo Bailo la mostra "Antonio Carlini (1859-1945) - Il Maestro di Arturo Martini"

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo registrato con la mostra “Canova Gloria Trevigiana”, e proseguendo sulla strada dell’indagine nel campo della scultura, il Museo Luigi Bailo si prepara ad ospitare, dal prossimo 17 dicembre, le opere dello scultore trevigiano Antonio Carlini, ai più noto soprattutto per il suo pioneristico impegno nella tutela del patrimonio artistico trevigiano e per i disegni dell’urbs picta, ma che fu prima di tutto scultore e maestro di Arturo Martini.

Artista completo e collocato su posizioni neocanoviane ma capace di una assoluta originalità creativa, Carlini è l’anello di congiunzione tra Antonio Canova e Arturo Martini, ed è anche conoscendo Carlini che si può capire lo sviluppo della scultura fino agli estremi esiti martiniani. La mostra, che si inserisce in un ciclo di esposizioni dedicate alla scultura tra '800 e '900, rimarrà aperta fino al 5 marzo 2023, articolandosi in un percorso ricco di oltre 60 opere dello scultore trevigiano, tra busti, altorilievi, medaglie e disegni. Esempi di una attività artistica davvero frenetica, che dalla sola scultura si irradiava in campi diversi. Mai prima d’ora era stata dedicata a Carlini, scultore finissimo e prolifico una mostra o anche solo uno studio monografico. La rassegna, allestita al Museo Luigi Bailo dal 17 dicembre 2022 al 5 marzo 2023, è curata da Fabrizio Malachin – Dirigente dei Musei Civici ed Eleonora Drago - Conservatore dei Musei Civici.

“Con Antonio Carlini inizia un percorso importante di valorizzazione di artisti che solo apparentemente possono essere considerati “minori” ma che rappresentano invece eccellenze riconosciute, oltreché personaggi influenti nel panorama artistico della nostra Città”, sottolineano il Sindaco Mario Conte e l’Assessore alle Politiche Culturali Lavinia Colonna Preti. “La mostra di Carlini è poi un viatico verso la grande mostra del 2023 dedicata ad Arturo Martini (dal 30.03 al 31.07.2023), di cui Carlini fu maestro, formando un ideale trittico di mostre dedicato alla scultura tra ’800 e ‘900.”

Accompagna la mostra il catalogo a cura di Fabrizio Malachin edito da Antiga Edizioni.

ANTONIO CARLINI (1859 - 1945) Il Maestro di Arturo Martini

17 dicembre 2022 – 5 marzo 2023

Sede

Museo Luigi Bailo

Borgo Cavour, 24

31100 Treviso



Orari

Da martedì a domenica 10.00 – 18.00

Lunedì chiuso



Ingresso a pagamento con tariffa museale.