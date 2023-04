Musica da sfogliare: “Il Convito Musicale”

Giovedì 27 aprile alle ore 20:45 presso la Biblioteca Comunale di Carità di Villorba in via della Libertà 2, per il ciclo Musica da Sfogliare, si svolgerà l’incontro letterario musicale “Il Convito Musicale - Cibo e musica, due arti che s’incontrano”. Interpreteranno l’incontro il “Conviviumtrio”: Stefania Belotti e Monica Giust al clarinetto e Maria Grazia Petrali al pianoforte, Silvia Da Re sarà invece la voce narrante.

Musica e cibo fin dall’antichità sono due arti in perfetta armonia, l’una al servizio dell’altra quale fonte di ispirazione, metafora o accompagnamento. Un’immagine esemplare di questo connubio è quella fastosa dei banchetti rinascimentali, detti anche conviti, dove musica e danze accompagnavano le abbondanti portate servite agli ospiti. Lo stretto rapporto esistente tra musica e gastronomia sarà ripercorso attraverso una serie di aneddoti e riferimenti storici sull’evoluzione della presenza della musica a tavola. La convivialità e le celebrazioni sociali dello stare a tavola in luoghi privati o pubblici come teatri e caffè ha sempre visto la musica come protagonista.

Il “Conviviumtrio”, nato a Milano nel 2013, presenterà il cd Convivium, opera prima che contiene i Trii n°1 op.113 e n°2 op.114 di Felix Mendelssohn (composti per Heinrich e Carl Baermann, ottimi pasticcieri oltre che valenti clarinettisti, in cambio di uno squisito dolce); Duo Concertante Op. 33 di Carl Baermann; Il Convegno di Amilcare Ponchielli, divertimento per due clarinetti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata: info@bandagagno.com, tel. 3478838899.