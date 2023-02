Musica da Sfogliare: “Mutazioni. Panta Rei”

Giovedì 23 febbraio alle ore 20:30 nella Biblioteca Comunale di Carità di Villorba riprende il ciclo Musica da Sfogliare, incontri letterario musicali organizzati dalla Banda Comunale Albino Gagno e dalla Città di Villorba. Protagonisti della serata saranno la voce narrante di Silvia Da Re, Rinaldo Padoin, al flauto traverso e Francesca Moschetta, al pianoforte. L’incontrò dal titolo “Mutazioni. Panta rei - tutto scorre” si svilupperà lungo un percorso che evidenzia le innumerevoli mutazioni che si presentano non solo nella musica e che, nel contempo, induce a riflettere sui continui cambiamenti che avvengono anche nella nostra vita. Con le letture scelte da Silvia Da Re ci saranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Nino Rota, Gaetano Donizetti, Eugène Bozza, Roberto Padoin, Gabriel Fauré. Infatti anche nella fruizione della musica dal vivo ci troviamo inevitabilmente a non ripetere mai la stessa esperienza, sia come ascoltatori, sia come esecutori. Ogni performance musicale è diversa: cambia in base al luogo, al tempo in cui si svolge, agli strumenti usati, agli esecutori e al loro modo di porsi di fronte a un pubblico sempre nuovo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: info@bandagagno.com, tel. 3478838899