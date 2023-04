Musica e giovani talenti protagonisti a Santa Croce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel prossimo mese di maggio, con tre appuntamenti a ingresso libero, presso l’Auditorium Santa Croce, prenderà il via #Generazionifuture, un nuovo progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio. Saliranno sul palco i migliori allievi del Conservatorio Cesare Pollini di Padova: il Giovane Quartetto Veneto (archi e pianoforte), il pianista Davide Scarabottolo e l’Ensemble di archi del Conservatorio Pollini diretto da Rocco Cianciotta. Nei concerti del 12, 19 e 26 maggio il pubblico potrà ascoltare musiche dei più importanti compositori tra Settecento e Novecento, da Vivaldi a Ravel, nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. I giovanissimi musicisti potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio. La sequenza dei concerti primaverili sarà seguita, nel tardo autunno, da altri tre eventi, uno dei quali vedrà un giovane organista esibirsi all’organo Nacchini presente in Santa Croce (l’organo più antico della città, 1750), il secondo altro proporrà brani cameristici, il terzo sarà il Concerto degli auguri con il Coro di voci bianche Cesare Pollini, che proporrà le più celebri melodie natalizie tratte dalla grande tradizione classica e alcune loro elaborazioni in chiave contemporanea. Il Coro, formato da trenta ragazzi dai sette ai diciassette anni, è diretto da Marina Malavasi. Si delinea, quindi, un vero e proprio ciclo di concerti, che non solo metteranno in luce il talento dei giovani studenti del Conservatorio Pollini, ma apriranno al pubblico di appassionati e alla cittadinanza un ambiente ricco di suggestioni artistiche, che renderà più intensa e completa l’esperienza musicale. Il progetto del presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo prevede la presenza in Santa Croce, ogni anno, di un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto, proponendosi di dare ai giovani musicisti l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione. L’impegno di Fondazione Cassamarca verso la grande musica sarà infine completato da due Concerti Straordinari il 21 giugno, Festa della Musica Europea, e il 22 novembre, Festa di Santa Cecilia patrona della Musica. In quelle occasioni si alterneranno sul palco di Santa Croce alcuni esecutori di grande prestigio e di fama internazionale. Mediante questi appuntamenti musicali si conferma e si estende l’impegno di Fondazione Cassamarca nel settore della cultura e del sostegno alle attività dei giovani, finalità statutarie che ne guidano le scelte e che sono presenti in modo paritetico e indissolubile nel progetto #Generazionifuture. Il progetto è sostenuto da Secco Sistemi Spa. Secco Sistemi è lieta di essere al fianco di Cassamarca per questo progetto. La partecipazione si colloca in una serie di attività che ci hanno visti a sostegno di iniziative culturali volte a valorizzare l'espressione artistica, che è sempre stata una priorità per l’azienda. Idea, progetto, materia e capacità di trasformarla con competenza e creatività, sono tutte caratteristiche che ci uniscono all’arte quanto all’architettura. Con questa iniziativa vogliamo testimoniare la nostra volontà di promuovere e sostenere la cultura, contribuendo al suo progresso e alla sua diffusione.