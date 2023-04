Musica Libera Tutti 2023

Orario non disponibile

Con la sua dodicesima edizione è pronto l’appuntamento dell’estate arcadese, il 6-7 e 8 luglio torna il festival Musica Libera Tutti!

Tre giorni di musica e street food nello scenario degli impianti sportivi di Arcade.

Sempre in una cornice di arte, gastronomia e divertimento per tutti.

#staytuned per scoprire i primi nomi di quest’edizione!

LINE UP:

Day 1 | Giovedì 06 luglio 2023:

• BumBumFritz

• Duo Bucolico

Day 2 | Venerdì 07 luglio 2023:

• T.B.A.

• T.B.A.

Day 3 | Sabato 08 luglio 2023:

• T.B.A.

• T.B.A.

Apertura cancelli H. 19.00

Come di consueto durante tutta la durata del festival sarà presente uno Street food corner con specialità sia dolci che salate.

Non mancherà nemmeno l’angolo dedicato ai più piccoli, con animazione e scivolo gonfiabile gestito da Mambo Animazione.

A colorare ulteriormente il festival, una zona con mercatino di prodotti artigianali e di bigiotteria.

INGRESSO LIBERO

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza all'Associazione Disabili di Spresiano e Arcade O.N.L.U.S.

