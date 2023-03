"Musica dal nuovo mondo" - Concerto con i Giovani Musicisti Veneti

Prezzo non disponibile

Un nuovo e atteso programma musicale, effervescente e molto travolgente, sarà portato in concerto nel Trevigiano dall’orchestra dei Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso”. Le date sono due: domenica 12 marzo alle 17 in Villa Guidini a Zero Branco e domenica 19 marzo alle 17.30 al Comunale di Treviso.

L’orchestra è formata da più di 100 studenti di età compresa fra i 12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di Musica, Licei musicali, Istituti e Accademie del Triveneto. Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia Seren e diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan, coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e docenti, l'orchestra ha in repertorio brani che spaziano dal barocco alla musica d’oggi.

20 anni di musica e creatività con i giovani, per i giovani.

L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” ha festeggiato nel 2022 l’importante traguardo dei 20 anni di attività. L’orchestra è un progetto nato nel 2002 a Treviso, grazie ad un gruppo di musicisti e alla tenacia del Presidente Tullio Giacomini, per creare uno spazio speciale dove i giovani possano condividere una forte esperienza artistica e formativa.

Ogni anno vengono realizzati progetti educativi quali:

• stage estivo “Note d‘Estate”, in diverse località italiane ed estere, un periodo intenso di studio nel quale i corsisti prendono parte a progetti molto eterogenei, studiando opere musicali di repertorio insieme a nuove musiche scritte su commissione per l’orchestra;

• concorso internazionale di composizione per orchestra giovanile “Bruno Maderna”, in cui i compositori da tutto il mondo si cimentano liberamente con le loro opere, che sono valutate e premiate da una giuria, presieduta nelle ultime edizioni realizzate dal M° Claudio Ambrosini, per poi essere studiate ed eseguite dall’orchestra;

• master classes e laboratori tematici di studio, che propongono ai giovani orchestrali attività di ricerca e approfondimento tecnico-musicale.

Suona con noi!

Se hai un’età compresa fra i dieci e i vent’anni e suoni uno strumento da almeno un anno, contattaci e partecipa alle nostre AUDIZIONI. Per maggiori info contatta il Direttore Artistico prof.ssa Maria Grazia Seren al numero di telefono 347 67 96 636 oppure visita il nostro sito www.eccegratum.it

ORCHESTRA:

Associazione Culturale Ecce Gratum - Giovani Musicisti Veneti

Via Amalfi 19, 31100 Treviso

Contatti:

telefono 347 67 96 636

e-mail: info@eccegratum.it

website: www.eccegratum.it