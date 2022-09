Musica da sfogliare: “Corrispondenze reali”

“Corrispondenze reali” è un incontro letterario musicale che porterà all’attenzione dei presenti nella sala ella Biblioteca Comunale di Villorba l’epistolario musicale tra Maria Theresia di Habsburg e figlia, la futura regina di Francia, Marie - Antoinette proposto da MEMEsis, un progetto in cui musicisti, aedi, attori, traduttori e divulgatori collaborano per comprendere, elaborare e condividere 'storie' e 'storie di storie.

Nell’incontro di giovedì 29 settembre alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale di Carità di Villorba si farà un viaggio musicale ed epistolare da Vienna e Schönbrunn a Parigi e Versailles con Elisabetta de Mircovich al violoncello e voce, Monica Giust al clarinetto ed Ella de Mircovich voce, traduzione e narrazione. Le tappe saranno scandite tanto dal dialogo melodico in sala fra violoncello e clarinetto, quanto da quello a distanza, cronologica e fisica, suggerito dal carteggio fra Maria Theresia e Marie Antoinette: dieci anni di fitta corrispondenza che ci consentono un affascinante quanto impietoso accesso diretto alla psiche, alle fragilità e ai sogni di entrambe. La storia di due donne, madre e figlia, e tuttavia incredibilmente dissimili per carattere, educazione e destino e di due uomini che non si incontrarono mai, Wolfgang Amadeus Mozart e François Devienne (non a caso soprannominato il 'Mozart francese') estremamente affini nelle loro brillanti, brevi e essenzialmente tragiche parabole personali e artistiche: quattro personalità che condivisero tutte l'esaltante e al tempo spaventoso passaggio epocale dall'Illuminismo e dallo stile galante alla rivoluzione e alle prime inquietudini romantiche.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, evento in presenza secondo le vigenti norme AntiCovid. Per informazioni tel. 3478838899; e - mail :info@bandagagno.com.