Musica in Villa Emo

Musica a Villa Emo con il duo flauto-chitarra Elena Pellizzari, Piergiacomo Buso!

Un'esperienza artistica multisensoriale in cui gli affreschi di una delle più belle ville palladiane saranno accompagnate da musiche di Vivaldi, Rossini, Schubert, Piazzolla ed altri rinomati compositori.

Non è necessaria la prenotazione.

Accesso maggiorato di 3 euro rispetto al biglietto di ingresso per tutti

coloro che desiderano visitare la villa dalle ore 15:30 alle ore 17:30.



Tel: 3804614951 - 0423476355

