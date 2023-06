Musica e vini sotto le stelle in Cantina Giol

?????????? ???????? ?? ??????? ??? ???????????? ?? ????

"????????? ?? ????? ?? ?????"

?? ??????? ?????????? ??? ????? ????? ?????? ????????

Concludiamo il mese di giugno con un evento speciale in Cantina Giol a San Polo di Piave, uno spettacolo dove musica e pensiero si intrecciano in un viaggio tra le più belle note della musica italiana. In un percorso tra canzoni e letture si scaverà nel significato dei testi dei grandi cantautori per coglierne le sfumature più interessanti.

Nella vita di tutti i giorni siamo costantemente circondati da musica d'intrattenimento, canzoni leggere (anzi "leggerissime") che ci regalano spensieratezza ma che allo stesso tempo ci allontanano dalla riflessione e dal dialogo con noi stessi. In questo viaggio si cercherà di riscoprire quella profondità e quelle emozioni che nella quotidianità si perdono nella frenesia del lavoro e della vita che ormai ha raggiunto ritmi velocissimi. I punti di vista degli autori ci aiuteranno a comprendere temi molto profondi che fanno parte della nostra società. Da sempre la musica, così come l'arte in generale, parla e racconta il nostro mondo e i nostri modi di vivere attraverso la prospettiva di grandi autori e pensatori: l'unica cosa che dobbiamo fare è rimanere in ascolto e lasciar correre le emozioni.

Un emozionante spettacolo musicale sotto le stelle, che sarà accompagnato dalla degustazione di vini biologici e vegani Giol, in cui faremo un viaggio tra parole e note, tutto all'interno della cornice degli spazi storici dell'Azienda Agricola. Ogni vino sarà accompagnato da stuzzichini.

Il trio di musicisti che condurranno lo spettacolo sono: Stella Fiorin alla voce, Guido Morossi alla chitarra e Marco Tessarollo alle tastiere.



Orari e programma della serata:

- ??.?? accoglienza

- ??.?? inizio spettacolo

- ??.?? fine evento



Il costo del biglietto è di 18,00€ e la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA ENTRO MERCOLEDì 28. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@castellogiol.it oppure chiamare allo 0422 855033