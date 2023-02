Musicoterapia e trasformazione emozionale

Un percorso nuovo e originale, in sette incontri, in cui sarai guidato dalle potenti energie della musica indiana suonata dal vivo. Ti immergerai in una meditazione guidata con la musica in due incontri per ogni emozione, per conoscere e trasformare la rabbia, la paura e il coraggio. Toccherai le emozioni in modo creativo, esplorando territori interiori sconosciuti e utilizzando strumenti pratici che ti aiuteranno a riconoscerle e a gestirle nel quotidiano. L’ultimo incontro sarà dedicato all'apertura del canale intuitivo e alla sua apertura per toccare l'espansione di coscienza. In una società razionale e disconnessa dalle potenzialità del sé, una piccola isola per sperimentarti e sperimentare nuove energie!

Possibilità di frequentare un solo incontro o tutto il pacchetto di sette incontri a prezzo promozionale.

Gli incontri sono condotti da Simone Mattiello, diplomato al Conservatorio di Vicenza in "Tradizioni Musicali Extraeuropee a Indirizzo Indologico - flauto bansuri" e Maria Rosaria Vartolo, psicologa-psicoterapeuta e operatrice olistica.



per info e prenotazioni: vartolomary@gmail.com