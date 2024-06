Mythos - “Bisso, velluto e mussoline. L’eleganza del divino”

La magnetica Wally Toscanini, la trasgressiva marchesa Luisa Casati, Lina Cavalieri la donna più bella del mondo, Irma Gramatica, Virginia Reiter, Lyda Borelli e altre dame della nobiltà e alta borghesia italiana tra fine Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Nell’universo femminile della mostra “Donna in scena. Boldini, Selvatico, Martini”, in corso fino al 28 luglio al Museo Santa Caterina di Treviso, il festival di teatro classico “Mythos” di Tema Cultura metterà in scena le due straordinarie performance della sezione “Classici al museo”.

“Bisso, velluto e mussoline. Eleganza del divino” è il titolo delle due visioni esclusive, proposte a museo chiuso, in calendario mercoledì 5 e 19 giugno (dalle ore 19), ideate dalla regista Giovanna Cordova, che di “Mythos” è la direttrice artistica. Sperimentata con l’alto gradimento degli spettatori nelle precedenti edizioni del festival, la sezione “Classici al museo” anche quest’anno chiude sei mesi di spettacoli teatrali, reading, concerti e laboratori sperimentali. Sezione resa possibile dalla stretta collaborazione tra l’associazione Tema Cultura e i Musei Civici di Treviso, per offrire un’inedita chiave di lettura della ricchissima mostra “Donna in scena”, il racconto visivo del momento in cui le donne decisero di conquistare il palcoscenico della vita.

“I ritratti di artiste di fama internazionale e delle nobildonne prenderanno nuova vita ”, spiega Giovanna Cordova, autrice del testo che costruisce il percorso, da un dipinto ad un altro, come un’inconsueta sfilata dominata da bellezza e fascino, in cui la moda testimonia un cambiamento epocale: le donne si spogliano dalle crinoline e prendono in mano la propria esistenza. Di sala in sala, si susseguiranno le performance degli attori, che accompagneranno il pubblico alla scoperta, con occhi nuovi, delle opere di Boldini, Selvatico, Martini, Erler, Tito ed altri maestri italiani. Fino ad approdare nel chiostro di Santa Caterina, dove sarà allestita la cena a lume di candela, arricchita dalle esibizioni di artisti e musicisti. Ricco il cast di “Bisso, velluto e mussoline”: i trentadue allievi di Tema Cultura Academy, gli attori di “Fumo Bianco”, gli interventi musicali della T.D.D. Band proposta dall’Associazione “Manzato”, le coreografie a firma di Silvia Bennet, la scenofonia del M° Eleonora Biasin e il disegno luci di Gianluca Cioccolini.

“Classici al museo” è l’ultimo atto della terza edizione di “Mythos 2024”, progetto creato da Tema Cultura con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio e la collaborazione di molti partner, tra cui Comune di Treviso, Musei Civici, Teatro Stabile del Veneto, Università Ca’ Foscari, Classici Contro, Associazione musicale Manzato, Fondazione Antiqua Vox, Associazione Amici di Comisso.

Informazioni e prenotazioni: tel. 3513917499 (da lunedì al venerdì ore 9-18), email segreteria@temacultura.it