“Nàdar” - Soggiorni residenziali in Cansiglio per bambini e ragazzi

Anche quest’anno ritorna “Nàdar”: un percorso naturalistico e psicoeducativo immerso nei boschi dell’altopiano del Cansiglio per bambini e per ragazzi. Un camp in montagna immersi nella natura con esperti educatori e divulgatori che faranno conoscere la vita della montagna a bambini e ragazzi. Escursioni, laboratori, ricerche, giochi e tanto divertimento con uno staff di professionisti e un programma tutto da scoprire nella cornice naturalistica del Cansiglio, un’esperienza unica!

Responsabile: +39 3464004443

Segreteria: +39 3911242439

CASA FORESTALE CADOLTEN – FREGONA (TV)

Dal 25 al 27 Aprile 2024 per bambini dagli 8 agli 11 anni

Dal 22 al 29 Giugno 2024 per bambini dagli 8 agli 11 anni e ragazzi dai 12 ai 16 anni [attività dedicate alle due fasce d’età]

Weekend 25-27 aprile (2 notti e 3 giorni): 120€

*Settimana 22-29 giugno (7 notti e 8 giorni): 500€,

2° figlio 450€, 3° figlio 400€.

*PROMOZIONE:

se prenoti entro il 31 marzo sconto di 50€!

(valida solo sul primo figlio)