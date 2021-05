Nanni Moretti presenta "Caro Diario" al Cinema Edera

Venerdì 28 maggio il regista Nanni Moretti arriverà a Treviso per presentare la versione restaurata di uno dei suoi film più celebri, "Caro Diario". L'incontro si terrà al cinema multisala "Edera" alle 19.30: una speciale performance per Moretti che sarà protagonista assoluto di un’inedita introduzione-performance in cui leggerà i diari di "Caro Diario", estratti delle riflessioni, degli appunti e delle note prese durante la lavorazione del film. A seguire la proiezione di "Caro diario" in una nuova versione restaurata in alta definizione 4K dalla Cineteca di Bologna. Le prevendite per l'incontro sono già disponibili sul sito del cinema "Edera".

