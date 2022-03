Al Teatro Busan lo spettacolo "Nascondino"

Nascondino è uno spettacolo che parla dei giovani col linguaggio dei giovani, interpretato da due strepitosi attori 16enni. Uno spettacolo innovativo da non perdere, con una colonna sonora originale che si avvale di una tecnologia audio immersiva.

Nascondino mette in scena una storia attuale, senza retorica che affronta le sofferenze adolescenziali come il bullismo, la sessualità, l'accettazione di se stessi e il rapporto con il mondo esterno e con quello virtuale dei social network.

Uno spettacolo da non perdere.



Testo vincitore del Mario Fratti Award 2019 e presentato a New York City presso l'Italian Cultural Institute con il titolo "Hide and Seek". Traduzione: Carlotta Brentan.



Lo spettacolo rientra nel progetto pedagogico del prof. Raffaele Mantegazza curato dalla Cooperativa Montessori di Brescia e si avvale per le musiche di Eleonora Beddini