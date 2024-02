Nastri rosa - Rassegna "Torniamo a teatro"

Lettura teatrale in musica con:



Evarossella Biolo: voce narrante

Rebi Rivale: voce e chitarra

Paola Selva: chitarra e cori

Filippo Tantino: contrabbasso



Regia: Alberto Barutti

Scene: Manuela Marassi

Disegno luci: Francesco Rutigliano

Produzione Barbamoccolo s.c.s.

Tratto dall'omonimo romanzo di Manuela Campalto



Nastri Rosa è la storia di Gaia, una giovane donna che rimette ordine tra i suoi ricordi e quelli della madre malata di Alzheimer per ricomporre il quadro della sua vita e trovare la serenità della quale ha bisogno per iniziare a costruire il suo futuro.

Sul palco le parole del libro si intrecciano alla musica e alle canzoni originali della cantautrice Rebi Rivale in uno spettacolo che non è un semplice reading musicale, ma un'opera teatrale vera e propria dove musica e lettura si fondono e si completano.



Lo spettacolo si terrà:

sabato 16 marzo 2024 alle ore 20:45

presso la Sala Damiano Chiesa

in via per Brugnera, 1

a Francenigo di Gaiarine (TV)



INGRESSO UNICO € 8,00

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA



Per informazioni e prenotazioni:

tel. 331 2602931 email associazionelacorrente@gmail.com



Promozione artistica www.laziviani.com





L'ente patrocinante non percepisce alcun provento dall'evento.