NATALE IN CANTINA

SABATO 17 DICEMBRE 2022 dalle ore 9.00 alle ore 17.30

Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

INGRESSO GRATUITO

PARKING Campo Fronte Cantina

in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti!

SABATO 17 DICEMBRE il nostro punto vendita si veste dei colori del Natale, pronto ad accogliervi con tantissime idee regalo e cofanetti per ogni gusto! Vi consiglieremo il vino ideale per le vostre feste. Il nostro staff preparato vi accompagnerà nella scelta del vino perfetto.

E perché no.. alle ore 11.00 potrete prenotare la vostra visita guidata GRATUITA alla Cantina e fermarvi per un brunch/aperitivo nella nostra Officina del Vino.

Per i più piccoli abbiamo pensato ad uno spazio tutto loro. Con la presenza della maestra Sara, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, riscopriremo i giochi di un tempo e organizzeremo dei laboratori natalizi. E per concludere, alle ore 16.30 arrivo di Babbo Natale con dolci sorprese per i vostri bimbi.



PROGRAMMA EVENTO

Ore 9.00 – Apertura punto vendita

Ore 10.30 – Apertura Officina del Vino dove i nostri vini bio&vegan saranno accompagnati da taglieri di salumi e formaggi e appetizer della tradizione – pagamento a consumazione

Ore 11.00 – Visita guidata gratuita alla Cantina e illustrazione del nuovo progetto Officina del Vino

Ore 15.30 – Chiusura Officina del Vino

Ore 16.30 - Arrivo di Babbo Natale

Ore 17.30 - Chiusura evento

PER TUTTA LA GIORNATA:

Punto vendita aperto con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.30 – possibilità di acquistare i nostri vini bio & vegan certificati per i vostri regali di Natale

Visita guidata gratuita alla Cantina alle ore 11.00

Aperitivo/brunch presso la nostra Officina del Vino – prenotazione consigliata – pagamento a consumazione

Angolo e laboratorio bimbi dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Arrivo di Babbo Natale alle ore 16.30

PUNTO VENDITA – Cantina Pizzolato

Dalle ore 9.00 alle ore 17.30 - il nostro punto vendita, per l’occasione, sarà aperto con orario continuato

Il nostro staff e i nostri sommelier saranno pronti a consigliarvi il regalo perfetto tra tantissime idee: cofanetti per tutti i gusti, buono per un’esperienza in Cantina oppure per il nostro Corso di Wine Experience (in programma per il mese di febbraio 2023)

Portate con voi il vostro menù delle feste, vi suggeriremo il vino ideale per ogni piatto!

Ore 11.00 – Visita guidata GRATUITA della nostra cantina alla scoperta della nostra struttura sostenibile, decretata tra le 30 Cantine più Belle d'Italia

FOOD EXPERIENCE - Officina del Vino

Dalle ore 10.30 alle ore 15.30 - nella nostra Officina del Vino potrete assaporare i profumi e i colori del Natale attraverso un brunch o un aperitivo dal sapore natalizio. I nostri vini certificati bio saranno accompagnati da taglieri di salumi di nostra produzione e formaggi locali, appetizer e sfiziosità facili facili da replicare anche a casa.

Pagamento a consumazione – La prenotazione è consigliata

INFO E PRENOTAZIONE:

L’ANGOLO DEI BIMBI – Cantina Pizzolato

Per i più piccoli abbiamo pensato ad uno spazio tutto loro. Con la presenza della maestra Sara, dalle 14.30 alle 16.30, riscopriremo i giochi di un tempo e organizzeremo dei laboratori per tutti i bimbi. Inoltre, alle ore 16.30 arrivo di Babbo Natale con dolci sorprese per i vostri bimbi.

INFO EVENTO

Punto Vendita Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)



