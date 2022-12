Natale e Capodanno con il Circo di Vienna

Orario non disponibile

Passa un Natale magico, passalo al Circo di Vienna!

A Treviso, Prato Fiera, dal 25 dicembre al 15 gennaio

Programma spettacoli:

Dicembre:

Domenica 25: ore 17:00 e 21:00

Lunedì 26: ore 15:30 e 18:00

Martedì 27: ore 17:00 e 21:00

Mercoledì 28: ore 17:00 e 21:00

Giovedì 29: ore 17:00 e 21:00

Venerdì 30: ore 17:00 e 21:00

Sabato 31: Veglione di fine anno alle ore 21:45

Gennaio:

Domenica 1: ore 15:30 e 18:00

Lunedì 2: ore 17:00 e 21:00

Martedì 3: ore 17:00 e 21:00

Mercoledì 4: ore 17:00 e 21:00

Giovedì 5: ore 17:00 e 21:00

Venerdì 6: ore 15:30 e 18:00

Sabato 7: ore 15:30 e 18:00

Domenica 8: ore 15:30 e 18:00

Lunedì 9: ore 17:00

Martedì 10 e Mercoledì 11: riposo settimanale

Giovedì 12: ore 17:00

Venerdì 13: ore 17:00

Sabato 14: ore 15:30 e 18:00

Domenica 15: ore 15:30 e 18:00

Le prevendite sul web sono aperte su circusticket.it

Info: 3342875432

CAPODANNO

Festeggia il capodanno con noi! Sabato 31 Dicembre vi aspettiamo al Circo di Vienna a Treviso, Prato Fiera, per festeggiare insieme l'arrivo del 2023! La serata inizierà alle ore 21.45 con il nostro spettacolo per poi proseguire con un ricco buffet in attesa della mezzanotte, alla quale seguirà divertimento, discoteca con DJ Set e intrattenimento insieme agli artisti e allo staff del circo!

Ambiente riscaldato

Prezzi Tribuna:

• 30€ gli adulti

• 20€ i bambini

Prezzi Poltroncine:

• 40€ gli adulti

• 30€ i bambini

Prezzi Palco (comprensivo di panettone e spumante durante lo spettacolo):

• 50€ gli adulti

• 40€ i bambini

Per informazioni e prenotazioni: 3342875432