Natale e Capodanno al Tino Gourmet

In Valdobbiadene, al Tino Gourmet in Villa Soligo, il ristorante dello chef Tino Vettorello che occupa un’ala separata dell’omonima villa del XVIII secolo rinnovata e trasformata in uno charme hotel dotato di ogni comfort, fervono i preparativi per le festività che si avvicinano a grandi passi.

IL NATALE

Coerentemente con la filosofia dello chef Tino Vettorello improntata alla stagionalità degli ingredienti e all’utilizzo dei prodotti del territorio veneto, il Natale sarà celebrato a pranzo con due menu che non si discostano da due dei percorsi degustazioni: Aramen e Aurum che condividono gli amuse-bouches serviti con un calice di Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG e il fine pasto natalizio composto da Sorbetto al melograno con crumble croccante, meringa al fondente e gel al melograno; Delizia di Natale con Bigné craquelin con namelaka al pistacchio, frolla al timo e ganache al cioccolato bianco e, infine, la Focaccia Veneziana dello chef che rappresenta il ricordo dei Natali dell’infanzia.

Aramen

È il menu di terra di chef Vettorello e prevede sei portate. Dopo, si parte con Battuta di Scottona con carciofi in due consistenze, gel di melograno, corallo di senape antica di Dijon. Le altre portate sono L’uovo dorato nel sottobosco con crema di porcini e Asiago; Cappelletti di Corte con vellutata di verza, zucca Morlacco e tartufo nero; Filetto di cervo al Raboso con confettura di frutti di bosco, scalogno al timo, millefoglie di patate e crumble al pepe Timut.

Il menu Aramen costa 90 euro, bevande escluse.

Aurum

Il mare, elemento principe della cucina di Tino Vettorello, è il protagonista di Aurum che in sette portate unisce branzino, sarda, baccalà, ricciola, granchio blu e vongole di Caorle con radicchio di Treviso, melograno, mela renetta e cavolfiori. Si parte con Il dolce branzino in fiore con radicchio di Treviso e mandarino, per continuare con La sarda in saor con cipolla e pinoli. Si continua con Moro oceanico baccalà con crema di papate, melograno e polvere di capperi; Nel Blu dipinto di Blu, ovvero ravioli al granchio blu, vongole di Caorle, mela renetta, carota affumicata e crumble al prezzemolo, e Ricciola su giardino d’inverno con trilogia di cavolfiori.

Il menu Aurum costa 100 euro, bevande escluse.

SAN SILVESTRO

È unico il menu della Notte di San Silvestro. Al benvenuto con un calice di Prosecco Valdobbiadene accompagnato da nuove di polenta, seguono le portate servite al tavolo. Si parte con gli amuse-bouche e si avanti con Tartare di scampi con arancia candita e carciofi; Tonno scottato con cappuccio viola, maionese ai mirtilli e aria di Martini Dry; L’uovo dorato al tartufo bianco; Risotto alla seppia d’oro; Moro oceanico baccalà con crema di patate, melograno e polvere di capperi. Il Sorbetto di mandarino con crumble agli agrumi e croccante alla vaniglia accompagna al dessert che è un Cremoso alla vaniglia con cialda croccante al lampone, cioccolato bianco croccante e gel al lampone. Si chiude con Uva, datteri e clementine.

Il menu San Silvestro costa 150 euro, bevande escluse.

ABOUT TINO VETTORELLO

Trevigiano, muove giovanissimo i primi passi in cucina. Dal padre, imprenditore alimentare, eredita il rispetto per la materia prima e la valorizzazione del territorio. Lui ci mette la curiosità e la cultura veneta del lavoro che lo porta, a soli 22 anni, prima a prendere le redini di uno dei più importanti ristoranti di Treviso, poi a sperimentarsi come chef-patron. Il suo primo ristorante è stato Al traghetto, oggi denominato Tino-Traghetto Trattoria sulle rive del Piave. La sua cucina insieme alla sua spiccata vena imprenditoriale gli permettono di farsi conoscere e diventare punto di riferimento gastronomico di eventi prestigiosi che è capace di trasformare in momenti da ricordare. Da 14 anni è il responsabile delle aree ristorazione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ma nel tempo ha dato il suo contributo, tra gli altri, al Festival del Cinema di Berlino e Cannes e cucinato ai Giochi Olimpici invernali a Vancouver e Sochi, ai Mondiali di Nuoto a Roma, a quelli di scherma a Catania, all’America’s Cup a Napoli e a Venezia, diventando ambasciatore nel mondo della cucina italiana e della tradizione veneta. Attualmente è lo chef dei ristoranti Tino Gourmet nell’hotel Villa Soligo a Farra di Soligo in Valdobbiadene, e Tino Jesolo all’interno del Resort Michelangelo Yachting Club. Ha portato la cultura della sua regione anche a Klagenfurt, in Austria, dove nel 2023 ha aperto l’Osteria Veneta.