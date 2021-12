Natale nelle chiese asolane è un incontro con letture musicate tra la cattedrale e la graziosa chiesetta di Santa Caterina di Asolo. Gli abili musicisti di Asolo Matinée accompagneranno le letture dei Vangeli apocrifi e della migliore poesia internazionale. Avvolti nell’atmosfera natalizia e in queste cornici storiche ricche di ricordi e di Natale, vi regaleremo il Santo Stefano perfetto!



Il Museo Civico di Asolo presenta la nuova edizione di ?????? ?? ?????: dal 19 dicembre al 6 gennaio tante attività per tutte le età! Ecco il calendario completo:

??? ?????

domenica 19/12 alle 11 Asolo medievale (visita guidata)

domenica 26/12 alle 15 Natale nelle chiese asolane (letture musicate)

domenica 2/01 alle 11 Racconti asolani tra Museo, Torre e Rocca (visita guidata)

giovedì 6/01 alle 18 Intrecci: Duse, Malipiero, D'Annunzio (letture musicate)

??? ??????? (dai 6 ai 12 anni)

mercoledì 29/12 alle 16 Lo scrigno del pittore (laboratorio)

martedì 4/01 alle 16 Caccia al tesoro in Museo (laboratorio)



Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o allo 0423 952313 o al 347 5735246 (WhatsApp).

Il costo è di 6 euro a persona per tutte le attività.

Per partecipare alle attività è necessario essere dotati di Green Pass rafforzato, tranne per Natale nelle chiese asolane



Rassegna organizzata dal Museo Civico di Asolo, Cristina Mondin Culture & Museum e Associazione MAReA, con la partecipazione di Asolo Matinée. Si ringraziano per il sostegno: Assiveneta, Eges Calcestruzzi e CNA Asolo