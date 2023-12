L’Amministrazione Comunale di Villorba organizza giovedì 14 dicembre alle 18:30 presso la Biblioteca Comunale in via della Libertà 2 a Carità, un incontro con Andrea Artusi, docente del corso "Digital Illustration e Character Design" presso l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona (IUSVE) e da più di trent'anni disegnatore e sceneggiatore per la Sergio Bonelli Editore.

L’incontro dal titolo “Natale a fumetti? Auguri e social perfetti!” desidera da un lato dare alcune rapide coordinate sulla letteratura disegnata e come si è sviluppata a livello internazionale e dall'altro accompagnare i partecipanti in un viaggio su come i grandi character del fumetto hanno interpretato il Natale. Con un'esperienza finale di elaborazione di queste suggestioni per poterle utilizzare in auguri, decorazioni e attività sui propri canali social.

C'è chi la chiama nona arte e chi più semplicemente fumetto. Umberto Eco sull’argomento soleva dire “Quando ho voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese” a dimostrazione che il linguaggio dei fumetti è ricchissimo e complesso, ben lontano dallo stigma tutto italiano che ha spesso tentato di ridurlo a genere di stampo educativo ed esclusivamente per ragazzi.

Ingresso libero, per informazioni tel. 04226179870, e-mail: biblioteca@comune.villorba.tv.it