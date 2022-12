L’Associazione Dentro Agli Eventi con il patrocinio della Città di Montebelluna ospiterà i prelibati prodotti tipici delle regioni italiane con la manifestazione “Natale di Gusto – 2^ edizione”. Viaggio tra le persone, i gusti ed i sapori tipici delle regioni italiane che vivono appieno le loro radici enogastronomiche, in programma da mercoledì 21 pomeriggio dalle ore 15,30 a sabato 24 dicembre, dalle ore 09.00 alle 21.00 a Montebelluna in Corso Mazzini – zona pedonalizzata.

L’idea – inserita nel calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune- nasce dalla consapevolezza che il vero “Made in Italy” sia sempre meno presente nelle tavole degli italiani e che ormai la maggior parte dei blasonati marchi della grande distribuzione di italiano abbia solo il nome. L’evento “Punto di Gusto” mira a raggruppare quei produttori e commercianti attenti ed orgogliosi nell’offrire il Made in Italy prodotto nel Bel paese da materie prime coltivate e allevate con cura. Con questo progetto si è deciso di far conoscere l’enogastronomia di nicchia delle varie regioni d’Italia per custodire un’antica eredità e promuovere un patrimonio unico di gusti e sapori.

All’evento enogastronomico sono presenti queste regioni con i loro prodotti tipici: la Puglia con prodotti caseari come mozzarella e burrata di Andria, pane e focacce di Altamura, olive, taralli; la Sicilia con paste di mandorla, cannoli, cassate, arancini e panzerotti; la Toscana con il lardo di colonnato, prosciutto toscano DOP, ed i famosi formaggi come il pecorino al tartufo e quello di Pienza; la Sardegna con il famoso pecorino, la bottarga, il pane carasau, il guanciale, il lardo ed i formaggi freschi di pecora; il Piemonte con formaggi come il castelmagno, la robiola, la toma e i salami a base di selvaggina; la Romagna con la sua pasta fresca di tortellini e tortelli con vari ripieni; la Liguria con le sue famose focacce in tutte le sue espressioni enogastronomiche; il Lazio con formaggi e salumi; l’Emilia con i suoi famosi prodotti tipici del territorio; la Calabria con i suoi prodotti della Sila; il Salento con l’olio extravergine di oliva ed i sottolio; Lombardia con i suoi prodotti di nicchia; il Veneto con pralinati, torrone e caramelle, spezie e le sue piante da frutto da esterno. Un vero e proprio viaggio tra gli stand delle regioni italiane e le sue specialità enogastronomiche.