Natale Insieme: al via la rassegna natalizia di Breda di Piave

A Breda di Piave il Natale lo si festeggia insieme. Questo il forte messaggio voluto inviare dall’Amministrazione Comunale, che quest’anno ha dato il via alla rassegna con la tradizionale accensione degli alberi di Natale posti di fronte al Municipio sabato 4 dicembre alle 16.30. Al gesto è stata invitata tutta la popolazione bredese, incoraggiata ad apporre una luce, una lanterna, una candela o un lumino ai propri balconi o finestre per sentirsi tutti più vicini e uniti come comunità. Nel frattempo, è allestito già dal 1° dicembre il Salotto di Babbo Natale all’interno della Biblioteca Comunale, visitabile fino al 9 gennaio con ingressi contingentati. Con questa iniziativa si è voluto ricreare un ambiente caldo, familiare e accogliente in un luogo centrale alla vita cittadina come la biblioteca, che dimostra così la volontà di offrire sempre delle novità e delle attrazioni per i piccoli e le famiglie.

Gli appuntamenti della rassegna natalizia proseguono questo sabato 11 alle 16 in Sala Consiliare con la consegna delle borse di studio e degli attestati di merito agli studenti meritevoli di Breda, ben 30 quest’anno tra bambini delle scuole secondarie e laureati. Il giorno dopo, domenica 12 alle 15.30 all’interno della Chiesa Parrocchiale di Breda, andrà in scena il Concerto di Natale con la Corale Maurice Ravel diretta dal M° Piergiusto Zambon e il Coro ANA Fameja Alpina diretto dal M° Tommaso Vio. Doppio appuntamento invece con Babbo Natale per tutti i bambini bredesi, che potranno incontrarlo e portargli lettere e disegni in Biblioteca Comunale sia sabato 18 dalle 10 alle 12 che mercoledì 22 dicembre dalle 17.30 alle 19. Si prosegue con lo spettacolo di magia Mystery Dream di Alberto Vio domenica 19 dicembre alle 16 alla ASD Polisportiva San Bartolomeo, per concludere a Villa Olivi mercoledì 22 dicembre in due turni alle 15.30 e alle 16.30 con Letture sotto l’albero a cura del gruppo lettura Voci di carta, dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito ma con esibizione del Green Pass Rafforzato per godere della magia del Natale insieme e in piena sicurezza.

La rassegna Natale insieme è possibile grazie a: la Pro Loco di Breda di Piave, i Gruppi di volontari della Biblioteca, la Parrocchia di Breda, la ASD Polisportiva S. Bartolomeo, la scuola di Musica M. Ravel, il Coro ANA Fameja Alpina, la cartoleria La pergamena di Sandel Dino, i Vivai Pio Loco Renato e l’associazione volontari della Protezione Civile Breda di Piave.

Calendario eventi:

Dal 1° dicembre al 9 gennaio

lun, gio, sab dalle 9 alle 12.30

lun, mer, ven dalle 15 alle 19

SALOTTO DI BABBO NATALE

Il Salotto è ospitato dalla Biblioteca comunale

Non è necessaria la prenotazione, ingressi contingentati

Sabato 4 dicembre

ore 16.30

ACCENDIAMO UNA LUCE, ACCENDIAMO IL NATALE!

Accensione degli alberi di Natale di fronte alla sede municipale

Sabato 11 dicembre

ore 16.00

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO E ATTESTATI DI MERITO AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Sala Consiliare di Villa Olivi

Domenica 12 dicembre

ore 15.30

CONCERTO DI NATALE

Corale Maurice Ravel diretta dal M° Piergiusto Zambon

Coro ANA Fameja Alpina diretto dal M° Tommaso Vio

Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito del Comune

Sabato 18 dicembre ore 10-12

Mercoledì 22 dicembre ore 17.30-19

BABBO NATALE INCONTRA I BAMBINI IN BIBLIOTECA

Non è necessaria la prenotazione, ingressi contingentati

Domenica 19 dicembre

ore 16.00

SPETTACOLO DI MAGIA MYSTERY DREAM CON ALBERTO VIO

Alla ASD Polisportiva San Bartolomeo

Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito del Comune

Mercoledì 22 dicembre

ore 15.30 e 16.30 (due turni)

LETTURE SOTTO L’ALBERO CON IL GRUPPO LETTURA VOCI DI CARTA

Per bambini tra 4 e 10 anni

Secondo piano di Villa Olivi

Prenotazione obbligatoria compilando il form sul sito del Comune