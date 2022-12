Stelle a Natale - il mercatino tra cultura, musica e arte a Cison di Valmarino

Ritorna anche per questo weekend "Stelle a Natale" a Cison di Valmarino: giovedì 8 e domenica 10 dicembre dalle 10 alle 19, venerdì 9 e sabato 10 dicembre dalle 14 alle 19.

130 artigiani vi aspettano per regalarvi la magia dei loro prodotti fatti a mano, fantastiche decorazioni per la casa e la persona, gustosi prodotti alimentari artigianali e idee regalo originali!

Sul sito www.artigianatovivo.it potete trovare l'elenco di tutti gli artigiani presenti.



Il mercatino sarà nel centro del paese: Piazza Roma, Piazza Brandolini, Borgo Case Marian, Cortivo "Da Scuso", Ex Cantine Brandolini.



Oltre alla mostra-artigianato, due eventi renderanno omaggio al Natale:

- giovedì 8 dicembre dalle 15.00 presso la Chiesa di San Vito, il Coro InCanto vi delizierà con canti di Natale;

- sabato 10 dicembre, lungo il percorso, il gruppo Calengol vi accompagnerà con le loro cornamuse.



Tre i punti ristoro, aperti durante gli orari della manifestazione: Case Marian, Piazza Roma e al Mazariol. Giovedì 8 e domenica 9 dicembre presso il ristoro Case Marian ci sarà anche lo spiedo, da asporto o da gustare a pranzo sotto il tendone riscaldato!



Per tutte le informazioni: info@artigianatovivo.it.