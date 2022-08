“Storie sotto gli alberi”: ecco “La natura che danza con te”

L’ Amministrazione Comunale di Silea invita i cittadini a partecipare al secondo appuntamento della rassegna estiva di incontri promossi dalla Biblioteca, nell’ambito del progetto QUI SI LEGGE, organizzato da 11 biblioteche del Polo BibloMarca in seguito alla vittoria del bando nazionale Città che Legge, e in collaborazione con Fita Treviso, Federazione Italiana Teatro Amatori: tre incontri estivi con letture animate itineranti per ragazzi e famiglie in luoghi speciali del territorio di Silea.

Sabato 6 agosto nel Porticciolo di Sant’Elena si terrà la lettura animata “La natura che danza con te”: alle 20.30 e alle 21.30, una fatina dei boschi porterà gli spettatori con la sua danza ad ascoltare una storia di amicizia e i teneri dialoghi tra un bambino e un albero. Farà scoprire aneddoti antichi e curiosità su alcuni alberi che si incontreranno nel territorio e spiegherà le modalità con cui gli stessi comunicano. Non mancherà l’invito all’amore e al rispetto della natura.

“Unire lettura ed esplorazione del territorio è un modo per far sentire i cittadini parte di una comunità consapevole del patrimonio che ci è stato dato in dono: i bambini e le famiglie potranno così vivere zone più o meno conosciute di Silea, sperimentando la bellezza e il divertimento culturale. CI tengo anche a sottolineare come la nostra biblioteca comunale dei Liberi Pensatori resterà aperta durante tutto il mese di agosto, festività escluse, come presidio culturale per chi resta a casa in questo periodo dell’anno” sottolinea l’Assessore alla Cultura di Silea, Angela Trevisin.

L’ultimo appuntamento sarà poi sabato 10 settembre al Boschetto del Parco dei Moreri.

L’ingresso è libero senza prenotazione.

In caso di maltempo gli spettacoli potrebbero subire variazioni. Per aggiornamenti, consultare la pagina Facebook della Biblioteca. Per informazioni: biblioteca@comune.silea.tv.it / 0422 365762.