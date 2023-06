Natura a Villa Emo - Giugno

In occasione della manifestazione “Appuntamento in Giardino”, domenica 4 giugno ci saranno due turni unici di visite guidate incentrate sulla Natura a Villa Emo: prima osserveremo insieme nel corpo nobile la bellezza dei soggetti naturalistici dipinti da Zelotti oltre 500 anni fa; dopo faremo una passeggiata nel parco storico della Villa, accompagnati da interessanti aneddoti storico-artistici relativi al giardino di una delle più belle Ville palladiane.





Domenica 4 giugno 2023

primo turno ore 14:30

secondo turno ore 16:00





Le visite guidate saranno condotte rispettando le norme di sicurezza e il distanziamento sociale con l'ausilio di radioguide.

ATTENZIONE: per garantire le norme di sicurezza, i visitatori sono pregati di portare le proprie cuffiette o in alternativa sarà possibile acquistarle presso la biglietteria al costo di €1,00 cad.





COSTO: 3,00€ per persona partecipante alla visita + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente

nb. i bambini che parteciperanno attivamente alla visita- usufruendo della radioguida pagheranno ugualmente il costo di € 3,00 mentre l'ingresso sarà gratuito sotto i 10 anni.





INFO: Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data della visita alla pagina EVENTI del nostro sito www.villaemo.org

Numero massimo di partecipanti 25 per gruppo

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.







Tel.380 4614951 - eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org