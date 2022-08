Combinazioni Festival: ecco "Nature", concerto all'alba con Erica Mou

Concerto all'alba di Erica Mou



Con Flavia Massimo e Molla



Nella cornice del vecchio cimitero di Santa Maria in Colle, cuore antico di Montebelluna, il concerto all’alba 2022 vedrà risuonare la voce di Erica Mou, che con "Nature" si apre a sonorità complesse e ricche e approda a diverse sfumature di scrittura, alternando l’uso delle lingue - dall’italiano all’inglese - e passando anche per il dialetto della sua terra. Nature è una parola che racconta il futuro e la pluralità, una nascita senza fine.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa di Santa Maria in Colle



---



Erica Mou, cantautrice pugliese classe 1990, attualmente vive a Tolosa. Nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. Candidata ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone originale, nel 2021 ha pubblicato Nature, il suo sesto album.