Naturopatia e alimentazione naturale

?Corso di Naturopatia & Alimentazione Naturale di Vittorio Alberti Naturopata?

Il corso toccherà vari argomenti: dal rapporto tra l’alimentazione e la salute, allo studio della persona, delle sue caratteristiche, del suo stile di vita e delle predisposizioni familiari; dallo studio e dal riconoscimento delle piante e dei loro principi, fino al loro utilizzo in rapporto alla nostra salute ed al nostro benessere. Attraverso questo percorso si cercherà di diffondere alcune importanti conoscenze, capaci di migliorare significativamente la qualità della nostra vita.

La salute è un impegno di amore per noi e per chi ci ama.

?GIORNI ED ORARI PROGRAMMA

Prima Lezione – 12 aprile 2023 ore 20,30

Alimentazione Naturale Funzionale

-mangiare per Crescere

-analisi dei 3 principi della vita

-Gli elementi per mantenere una buona salute.

-equilibrio acido-base;

-intolleranze alimentari;

Seconda Lezione – 26 aprile 2023 ore 20,30

Alimentazione e Prevenzione

-l’alimentazione come origine nello sviluppo delle principali patologie;

-nutrirsi durante e dopo una malattia;

-patologie da stile di vita scorretto

-principi base di un programma di drenaggio come prevenzione e salute.

Terza Lezione – 10 maggio 2023 ore 20,30

Fitoterapia come massima evoluzione dell’erboristeria.

-Macerati idroalcoolici,

-gemmoderivati

-oli essenziali ed aromaterapia

Quarta Lezione – 28 maggio 2023

Visita guidata al giardino vegetazionale di Astrengo - Pieve del Grappa

Appuntamento presso Giardino Botanico Pian del Cansiglio ore 10,00

Quinta Lezione – 11 giugno 2023

Visita guidata per riconoscere le piante officinale delle prealpi trevigiane

Presso Giardino alpino del Cansiglio – Piana del Cansiglio.

Appuntamento presso Giardino Botanico Pian del Cansiglio ore 10,00





?COSTI

il costo per partecipare al percorso completo è di 140€ il costo del tesseramento all’associazione è di 10€ e sarà valido per tutto l’anno corrente.

?LUOGO

Le prime tre lezioni saranno presso:

Barchessa di Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

Seconda e terza lezione presso: Giardino di Astengo Giardino Botanico Pian del Cansiglio.



Si ringrazia l'insegnante:

Vittorio Alberti Naturopata e Fitopreparatore

Titolare dell’Erboristeria Armonia

Quero (BL) e Feltre (BL)

Fondatore e Preside della Scuola di Naturopatia Hermete - Sophia

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com