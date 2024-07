Nella terra di Ezzelino - Giornate medievali

Tornano a San Zenone degli Ezzelini le giornate medievali con la manifestazione NELLA TERRA DI EZZELINO organizzata dall'associazione storico-culturale Academia Sodalitas Ecelinorum che, da circa 25 anni, si occupa di rievocare fatti e personaggi che nel XII e XIII secolo hanno segnato la storia del territorio sanzenonese e non solo.

L’appuntamento è fissato per il prossimo week end, dal 5 al 7 luglio, in centro a San Zenone degli Ezzelini dove gli ospiti potranno immergersi nel passato medievale fatto di armigeri con i loro scontri armati, artigiani con i loro antichi mestieri, graziose madonne e semplici popolane, cavalieri e cavalli con tornei e giostre, spettacoli con balli, musiche, giochi di fuoco, accampamenti, campo di tiro con l'arco, giullari e menestrelli, rapaci e intrattenimento per bambini, sbandieratori e tamburini.

Precisa la presidente dell’Academia Sodalitas Ecelinorum, Antonia Martinello: “Anno dopo anno cerchiamo di proporre al pubblico e ai più piccoli occasioni per rivivere quel periodo, e poter spostare le lancette indietro di quasi mille anni. Come tradizione, ad essere revocato sarà infatti il periodo medievale che ha visto nei territori delle Pedemontana la presenza di un personaggio arguto e "feroce" quale Ezzelino Da Romano che, per secoli ha lasciato tracce, non solo nel Pedemonte conquistando tutte, o quasi, le città Venete, ma estendendo i suoi possedimenti anche in Friuli, in Lombardia e nel Ferrarese. Un personaggio che ha dato adito a molte storie e leggende e che ancora, dopo più di 800 anni, incuriosisce e stupisce”.

Aggiunge il sindaco, Fabio Marin: “Per tante ragioni l’Academia Sodalitas Ecelinorum rappresenta un fiore all’occhiello delle realtà associazionistiche sanzenonesi. L’immancabile manifestazione “Nella terra di Ezzelino” ne è la dimostrazione perché, nonostante il tempo che passo, non perde il suo smalto e la sua vitalità senza venire meno al suo spirito originario: quello di celebrare e far conoscere la storia e, in un certo qual modo, anche origini di un territorio molto legato, persino nel nome, alla famiglia degli Ezzelini. Ringrazio tutti i rievocatori ed i figuranti dell’associazione e tutti i volontari che, non solo in questa occasione, ma in molti altri contesti, mantengono viva la storia, ad esempio, prestando il servizio di guida e sorveglianza presso il compendio degli Ezzelini e il Museo Multimediale della Pieve”.

Programma

Venerdì 5 luglio la manifestazione di aprirà con la Cena di Gala "Alla tavola di Alberico" nel cortile Villa Marini Rubelli con piatti e ricette medievali, intrattenimento con giullare, musici e balli, cantastorie e menestrelli (prenotazioni al 3470501370 e 3351359044 fino ad esaurimento posti).

Sabato 6 luglio è in programma un suggestivo concerto celtico-medievale del gruppo Rondeau de Fauvel animato da ballerine e giochi di fuoco che faranno emozionare e stupire il pubblico.

Infine, domenica 7 luglio, al mattino alle 10.00 è prevista la gara di tiro con l'arco: gli ospiti che lo vorranno, potranno cimentarsi nel provare questo antico sport con archi storici.

Nel pomeriggio, in programma la rievocazione storica dell'incontro di Ezzelino Da Romano con l'imperatore Federico II di Svevia e la stipula del patto di alleanza fra i due personaggi. Chiuderà la serata un bello spettacolo di focoleria.

Ingresso euro 5,00; bambini fino 11 anni gratis.