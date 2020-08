L’apericine dei più piccoli all’abbazia di Sant’Eustachio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’ Abbazia di Sant’Eustachio di Nervesa della Battaglia (TV) torna con un appuntamento speciale sabato 8 agosto a partire dalle 17.00 con la Caccia al Tesoro dell’Abbazia. Il divertimento proseguirà con la proiezione di “La Spada nella Roccia” di Wolfgang Reitherman alle 18.30, un classico che non smette mai di ricordarci una cosa: credere sempre nelle nostre capacità. Informazioni: Film “La Spada nella roccia”: € 8 compresi bibita e popcorn Caccia al tesoro dell’Abbazia : € 10 Posti limitati, prenotazione obbligatoria via e -mail – info@abbaziasanteustachio.com o tel. 3202696169 In caso di maltempo la proiezione si terrà comunque all’interno della sala multimediale dell’Abbazia.