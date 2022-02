Nevada live

Nevada è un progetto di musica pop obliqua, autogestita.

con l'uso di una loopstation, un solo musicista costruisce le proprie canzoni, seguendo un flusso che gli vien spesso suggerito dal vento e dalla Natura, umana e universale.

Nevada ha pubblicato alla fine del 2021 un disco uscito in digitale per Uglydog Records, dal titolo "Due to the Force of Nature".



il live è una sfida per il musicista stesso, la musica ed il canto, si muovono tra malinconia e groove in un posato equilibrio, turbato da qualche follia.