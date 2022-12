Treviso Comic Book Festival e New Age Club: ecco il DIY Xmas Market

Treviso Comic Book Festival e New Age Club organizzano la prima edizione di uno speciale mercatino di Natale: il DIY XMAS MARKET. Domenica 11 dicembre, dalle 15 alle 22, il noto club di Roncade aprirà le proprie porte non per ospitare un concerto, bensì un originalissimo market natalizio di autoproduzioni organizzato in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, il festival internazionale di fumetto e illustrazione di Treviso. Non solo fumetti ma tutto ciò che è autoprodotto con oltre 24 espositori: fumetti, illustrazioni, abbigliamento, accessori e molto altro ancora per acquisti di Natale in chiave totalmente local. Non solo: durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra dell’illustratrice cinese Yu Cai allestita per l’occasione e sul palco del locale si alterneranno 6 dj set per donare un’atmosfera musicale natalizia. Infine, per rifocillarsi tra un acquisto e l’altro, saranno attivi il bar del New Age e un truck food. Ingresso libero.

Domenica 11 dicembre 2022

Dalle 15 alle 22

ESPOSITORI: TCBF, Collettivo BaldoBranco, Darco Mal Pra, Ale Key, Inkhand, King Simon, Francesca Riz, Paolo Gallina, Marica Zottino, Juls, Collettivo Armellina, Le pozioni del bosco,

Alretrobottega, Massimo Spadari, Rraro, Rat Tail, Camozilla, Basic Bitch, Beatrice Bogoni, Lobster, Sara De Poli serigrafia, TEA, Paola Favaro, Shanti Ranchetti, Ab-raxas serigrafia, Anna Dietzel, Nicola Ferrarese.

DJ SET: ore 15-16 The Pitch, ore 16-17 Jack Torsani, ore 17-18 Lost At The South Pole, ore 18-19 Teste Scalze, ore 19-20 Alex Paone, ore 20-21 Dan Delgado, 2ore 1-22 Club VeriDisQuo.

FOODTRUCK: Chef On The Road

MEDIA PARTNER: Insolito Tran Tran