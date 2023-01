The New Social Aperitif – Il nuovo aperitivo in lingua a CastelBrando

“The New Social Aperitif” è il nuovo aperitivo in lingua all’insegna di musica, buon cibo, lingue straniere e tanto divertimento. Un momento di condivisione in cui incontrare persone nuove e parlare in più lingue davanti ad un buon aperitivo.



Dopo il successo dei primi appuntamenti, “The New Social Aperitif” arriva in una delle cornici storiche più affascinanti d'Italia con due formule esclusive.



· 37 EURO A PERSONA: SERVIZIO NAVETTA A/R + INGRESSO + SPAZIO DEDICATO + OPEN BAR + BUFFET GOURMET



· 17 EURO A PERSONA: INGRESSO + SPAZIO DEDICATO + OPEN BAR + BUFFET GOURMET



L'ingresso è consentito solo previa prenotazione (per voi e per chi vi accompagna), intolleranze ed eventuali allergie dovranno essere comunicate in anticipo al momento della prenotazione.



Dress code elegant.



Info sull'evento e sul servizio di navetta privata: www.gianlucastival.com/aperitivo

Info generali e prenotazione: Gianluca (SMS o WhatsApp 346 75 44 965)



L'evento è organizzato da Gianluca Stival, docente di lingue, in collaborazione con Moletto Società Agricola, Il Mio Gusto e Treviso Città & Storie.