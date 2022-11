Phill Niblock e Katherine Liberoskaya in concerto a Fabrica

Phill Niblock, uno dei più importanti artisti multimediali della sua generazione, e Katherine Liberoskaya, videoartista canadese, saranno a Fabrica per un concerto e performance audiovisiva aperto al pubblico. Phill Niblock è considerato una leggenda vivente della scena d’avanguardia newyorchese, il cui unico e particolarissimo stile di minimalismo, spesso associato alle sue opere di videoarte, ha influenzato intere generazioni di compositori e artisti multimediali successivi. Il suo metodo compositivo utilizza una serie di singoli toni prolungati registrati ad altissima fedeltà, editati e poi montati in ricche tessiture multitraccia, creando un suono monumentale ed estremamente complesso.

I critici musicali Tom Johnson e Artur Stidfole definiscono la sua musica “lussureggiante e sensuale” e paragonano il suo stile a “un mondo sonoro costruito su una varietà tale di tessiture da far sentire l’ascoltatore/trice come l’abitante di una scultura di suono tridimensionale”. La sua cinquantennale carriera abbraccia, oltre alla musica minimalista e sperimentale, film e fotografia.

Dal 1985 è direttore di Experimental Intermedia, una fondazione per la musica d'avanguardia con sede a New York e a Gent.

Nel 2013 Circuit (Centro d'Arte Contemporanea di Losanna), in collaborazione con il Musée de l'Elysée, ha dedicato una retrospettiva alla sua lunga carriera artistica. L'anno successivo Niblock è stato insignito del premio John Cage della prestigiosa Foundation for Contemporary Arts.

https://phillniblock.com/

Katherine Liberovskaya è una videoartista canadese conosciuta principalmente per i suoi lavori video sperimentali.

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Université du Québec di Montreal.

Il suo lavoro fa parte delle collezioni della National Gallery of Canada e Videographe, Montreal.

Questo evento fa parte del programma di residenza "Otherworlding" curato da Carlos Casas

Ingresso libero senza prenotazione.