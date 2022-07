Niente di privato - Omaggio a Giorgio Gaber

VENERDI 22 LUGLIO 2022 a Villa Maria a Pezan di Carbonera, saliranno sul palco due trevigiani noti in tutt' Italia che offriranno uno spettacolo musicale: il pianista Loris Sovernigo e l’attore eclettico Fabrizio Paladin, esperto di commedia dell’arte, formatore in Italia ed in America dell’uso della maschera, scrive e propone i suoi spettacoli che partono dalla commedia dell’arte ma dato la sua poliedricità toccano stili e temi diversi. Lo spettacolo di venerdì propone canzoni e monologhi dal repertorio di Giorgio Gaber senza mai scadere nell’imitazione del personaggio. La profondità dei contenuti dei testi di Gaber-Luporini ha la dignità di un qualsiasi altro testo teatrale e pertanto così viene re-interpretato dall'ironico Fabrizio Paladin.