Nikki e Dj Aladyn in concerto all'Home Rock Bar

Nikki al microfono e alla chitarra, Dj Aladyn alla consolle, con una selezione musicale eclettica con spirito “rock’n’rolla”. È Tropical Pizza live set la serata protagonista di questo venerdì, 19 aprile, all’ Home Rock Bar di Treviso. La cena è già sold-out, ma le iscrizioni per il concerto post cena (dalle 23:00 circa) sono aperte. A differenza del solito, infatti, per partecipare alla serata bisognerà registrarsi sull’evento di Eventbrite ( https://bit.ly/TropicalPizza_HRB ), per poi pagare la partecipazione all’ingresso. Tropical Pizza è stato un programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Nikki. Il programma è trasmesso dal 1999, con diverse collocazioni orarie. Per via della programmazione insolita, che mischia rock alternativo ed esecuzioni live, ha un folto seguito di ascoltatori che hanno costituito anche alcune community composta dai cosiddetti tropicalisti. Durante l'anno Nikki, DJ Aladyn e si esibiscono nei locali del con i loro live set, seguiti dal pubblico "tropicalista". Nella stagione 2020-2021 il programma viene sostituito da Deejay Summer Camp (già andato in onda nell'estate del 2020) in cui a Nikki, DJ Aladyn e Fosca Donati si aggiungono Federico Russo e Francesco Quarna. Ingresso: Con registrazione: posto assicurato a 20€ Senza registrazione: fino ad esaurimento capienza a 25€ Da pagare in cassa

Programma completo di aprile: 1 aprile 2024 | Chiuso 2 aprile 2024 | Chiuso 3 aprile 2024 | Home of Blues 4 aprile 2024 | Aperto 5 aprile 2024 | Disco-unt (Freak Show) 6 aprile 2024 | Party Hard 7 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 8 aprile 2024 | Chiuso 9 aprile 2024 | Chiuso 10 aprile 2024 | Aperto 11 aprile 2024 | Aperto 12 aprile 2024 | Palace 13 aprile 2024 | Italians do it Better 14 aprile 2024 | Chiuso 15 aprile 2024 | Chiuso 16 aprile 2024 | Chiuso 17 aprile 2024 | Aperto 18 aprile 2024 | From Zero to Hero w/ Euforia + Altrove 19 aprile 2024 | TROPICAL PIZZA LIVE SET W/ NIKKI + DJ ALADYN 20 aprile 2024 | Party Hard 21 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 22 aprile 2024 | Chiuso 23 aprile 2024 | Chiuso 24 aprile 2024 | Special Party Hard 25 aprile 2024 | FREEDHOME DAY 26 aprile 2024 | Anthems w/ Dark Side 27 aprile 2024 | Party Hard 28 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 29 aprile 2024 | Chiuso 30 aprile 2024 | ROOM BY HOME w/ TIGER & WOODS + THE OBSCURE MUSIC CLUB (registrazione: https://bit.ly/HRB_Room1 )

Info e apertura porte: Per tutte le serate: 19:00 Tutte le domeniche: 12:00

