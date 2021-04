Come cucinare i Nikuman, gli iconici fagottini al vapore giapponesi

I Nikuman sono dei fantastici fagottini di pane cotti al vapore tipici della cucina tradizionale nipponica (di derivazione cinese, come molte preparazioni giapponesi). Si ottengono da un semplice impasto di acqua e farina ripieno (in genere) di carne, la cui cottura al vapore li rende estremamente soffici e leggeri. Tra i cibi di strada più popolari in Giappone, sono perfetti per uno spuntino gustosissimo o per un pasto unico. Scaldano mani e spirito d’inverno, saporiti anche d’estate con ripieni speziati, i Nikuman sono piccoli scrigni di bontà! Con la nostra maestra di cucina giapponese Yuri Kagawa (Yuri viene da Tokyo ma è ormai naturalizzata... veneta), impareremo a preparare tre versioni di panini al vapore, due salati e una dolce: Nikuman, nella sua versione più tradizionale, ossia con ripieno di carne; Yasai Man, con ripieno di verdure; Nutella Man, la variante occidentalizzata, dolce, con la crema di nocciole. Vedrete come, una volta assaggiati… non potrete più farne a meno!



NIKUMAN

Japanese Cooking Class con la cuoca di Tokyo Yuri Kagawa

Giovedì 15 aprile 2021, alle 19.30



Per info e iscrizioni trovate tutto sul sito di COOKiamo

www.cookiamo.com

Gallery