Nine Street Basketball - 3X3

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, Piazza Negrelli a Montebelluna accoglie la prima edizione del Nine Street Basketball, torneo che per tre giorni trasformerà uno dei luoghi simbolo della città in un playground sul quale ragazzi delle categorie Senior, Under e Junior daranno vita a una serie di elettrizzanti sfide di basket tre contro tre (https://nine3x3.it).

L’evento, organizzato da BCA Sport & Events e patrocinato dal Comune di Montebelluna, è registrato ufficialmente come Torneo LB3 e inserito nella programmazione del 3x3 Estathé Italia Streetbasket Circuit promosso dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). I primi classificati delle categorie Senior e Under del Nine accederanno alla fase finale nazionale della Lega LB3, mentre la squadra vincitrice della sola categoria Senior sarà qualificata di diritto alla fase successiva del 3x3 Estathé Italia Streetbasket Circuit.

PROGRAMMA | Il cartellone della manifestazione si aprirà venerdì 19 luglio, alle ore 19, con il torneo dedicato alla categoria Senior. Dopodiché, sabato 20 luglio, alle 18, toccherà agli Under scendere in campo. A chiudere, domenica 21, sempre dalle 18, sarà la volta del torneo Junior riservato alle fasce d’età del minibasket. In totale saranno ben 34 le formazioni che prenderanno parte alla prima edizione del Nine: 10 squadre a livello Senior, 16 Under e altre 8 Junior. Grazie alla preziosa collaborazione stretta con il GAP (Gruppo Arbitri Pallacanestro), inoltre, un gruppo di giovani arbitri federali avrà il compito di dirigere tutte le gare del torneo.

LOCATION | Piazza Negrelli, uno dei principali poli d’aggregazione a Montebelluna, costituisce il cuore pulsante del Nine. Un’area piastrellata, avvolta dall’ombra rinfrescante degli alberi, che si attaglia perfettamente al classico torneo estivo di basket 3x3, sport incluso tra le discipline olimpiche a partire dall’edizione dei giochi di Tokyo 2020. All’interno della piazza verranno allestiti per l’occasione due campi da basket (playground) con canestri regolari, ma troverà spazio anche uno stand gastronomico aperto a pubblico e famiglie.

TESTIMONIAL | Il volto prescelto per il Nine 2024 è nientepopodimeno che Marcella Filippi, già giocatrice della Nazionale di basket 3x3 che ha partecipato all’Olimpiade di Tokyo nel 2021. In precedenza, durante la Coppa del Mondo 3x3 ad Amsterdam nel 2019, Filippi era stata una delle principali protagoniste fra le azzurre, conquistando la medaglia di bronzo nella competizione individuale degli shoot-out. Atleta di origini orobiche (classe 1985), Marcella vanta anche una lunga carriera nella pallacanestro “tradizionale” (cinque contro cinque), avendo indossato - in Serie A/1 - le maglie di San Martino di Lupari, La Spezia, Faenza, Atletico Romagna e Schio, club quest’ultimo con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana.

WORK IN PROGRESS | BCA Sport & Events è la nuova realtà sorta su iniziativa di Francesco Marchesin, dirigente, allenatore e istruttore minibasket, impegnato a promuovere la pallacanestro a Montebelluna e nel territorio limitrofo. Da parte dell’intero staff del Nine, un sentito ringraziamento è rivolto anzitutto al Comune di Montebelluna nelle figure del sindaco Adalberto Bordin, del vicesindaco Claudio Borgia e dell’assessore allo sport Andrea Marin, seguiti a ruota da sponsor e partner intenti a supportare l’organizzazione di un appuntamento che aspira a diventare itinerante nel corso del 2025.

Commenta l’amministrazione comunale attraverso il sindaco, Adalberto Bordin, e l’assessore allo sport, Andrea Marin: “Diamo il benvenuto a questa nuova realtà sportiva che si aggiunge alle numerose altre attive nel territorio. E diamo il benvenuto anche a questa nuova manifestazione, Nine Street Basketball, che esce dai luoghi sportivi convenzionali per essere ospitata nel centro cittadino contribuendo a promuovere la diffusione del basket ‘3vs3’, da Tokyo 2020 nuova disciplina olimpica. Una manifestazione anche dal significato sociale, per la sua capacità di attirare campioni da tutto territorio ed essere pensata anche per riunire appassionati e non di questo sport. Ci attende un week end di sport e competizione che ci auguriamo rappresenti solo l’inizio di un ricco calendario di attività che l’associazione vorrà promuovere anche in futuro”.

