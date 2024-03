Rugby Paese è lieto di annunciare un evento interamente dedicato al rugby femminile, organizzato in collaborazione con il Comitato Rugby Veneto ed il patrocinio del Comune di Paese. “No ragazze? no rugby!” è il titolo della manifestazione sportiva che, giunta alla sua quinta tappa, coinvolgerà le categorie femminili Under 14, 16, 18 e che si terrà negli impianti del Rugby Paese dalle ore 10:15 di domenica 10 marzo 2024, proprio a conclusione della settimana in cui ricorre la Festa della Donna.

Questo evento, realizzato con il contributo di Ama Crai Est, vedrà sfidarsi numerose squadre femminili con oltre 240 atlete provenienti da tutto il Veneto e l’Emilia-Romagna e promette di essere un'esperienza indimenticabile per ammirare il talento emergente nel mondo del rugby femminile e per sostenere le giovani atlete che si dedicano con passione a questo sport.

Il 10 marzo 2024 non sarà solo una giornata di rugby femminile ma un'esperienza completa di inclusione. Durante l'evento, sarà dedicato uno spazio all'Associazione Terre des Hommes, impegnata nella sensibilizzazione sul gender gap nel mondo dello sport e sulle disuguaglianze che ancora persistono tra atleti maschi e femmine in termini di partecipazione, trattamento, finanziamenti, visibilità mediatica, opportunità di carriera e altro ancora.

Dalle 11.00 alle 12.30, Rugby Paese offrirà l'opportunità di avvicinarsi al meraviglioso mondo del rugby a tutti i bambini e bambine interessati, permettendo loro di partecipare a sessioni di prova gratuite e guidate da istruttori esperti, aprendo così le porte di Rugby Paese a nuovi appassionati.

Inoltre, alle 13 sarà disputata una partita di rugby integrato tra i Canguri d'Acciaio del Rugby Paese e i Lupastri del Rugby Riviera, promuovendo la diversità e l'inclusione attraverso il rugby.

Dichiarazione Presidente Minirugby, Rugby Paese – Giuseppe Pancot

Il 10 marzo sarà una giornata importante per noi del Rugby Paese, il coronamento di un piccolo sogno che si sta trasformando in un progetto reale. Il rugby femminile è una sfida che abbiamo raccolto qualche anno fa ma che oggi ci dà speranza e fiducia nel nostro futuro e nel futuro delle nostre Ragazze.

Dichiarazione Presidente Comitato Rugby Veneto – Sandro Trevisan

Il Consiglio del Comitato Rugby Veneto ha attivamente promosso lo sviluppo del rugby femminile, organizzando eventi per le categorie Under 10 e 12 e incentivando la partecipazione fino alle Under 18. La campagna ha sensibilizzato i club sull'importanza di formare squadre femminili, abbracciando il principio delle pari opportunità. Grazie alla collaborazione tra i club e al supporto dello sponsor "AMA CRAI EST", il progetto ha generato squadre provinciali. Con 10 tappe di rugby femminile Under 14-16-18 in Regione, si celebra l'impegno e l'entusiasmo, augurando successi numerici attraverso la collaborazione tra i club.

In caso di maltempo l’evento verrà riprogrammato.