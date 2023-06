Nomadness - Il festival dedicato al viaggio

A Treviso, presso il parco del Nomad Hostel (Viale della Serenissima 1, zona dogana), sta per tornare un nuovo weekend insieme a Nomadness, il festival che da aprile, per un fine settimana al mese, ci porta alla scoperta di musica, usi, cibo e cultura nei diversi angoli del mondo. Nei primi due appuntamenti, che hanno visto più di 15mila presenze in totale tra aprile e maggio, protagonisti i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (14-15-16 aprile) e sul Mar dei Caraibi (26-27-28 maggio). Il nuovo appuntamento, “mare d’oriente”, è fissato per questo weekend (23-24-25 giugno), con un viaggio tra Giappone, Cina e Corea del Sud. L’ingresso, come per i precedenti e per i prossimi eventi, sarà gratuito per tutte e tre le giornate. Il programma Si partirà venerdì dalle 18:00 con Spaghetti Gate, il dj set a cura del collettivo Spaghetti Disco, che accompagnerà il pubblico per tutta la serata (ospite Yuro Flex). Nell’area, allestita a tema, saranno presenti alcune delle più importanti realtà della ristorazione orientale a Treviso: tra queste Ukiyo Street Food, Yu Restaurant e Ketogo, per assaggiare le gustose tipicità orientali, e Ikiya, che organizzerà degustazioni di tè e sakè. Nel sabato Live From the Airstream si comincerà invece un’ora prima, alle 17:00, per una giornata in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival alla scoperta delle diverse culture orientali: si partirà con la presentazione del libro Solo in Seoul della comic artist Alice Berti, un volume che raccoglie tutte le illustrazioni figlie della sua esperienza a Seoul, realizzate con pennarelli acrilici.

Durante tutta la giornata sarà possibile poi assistere alla mostra d'arte dell’illustratrice cinese Yucai (seguitissima sui social, si è formata tra la Cina e Venezia in pittura e incisione prima di innamorarsi delle tecniche digitali e dell’estetica vaporwave, contaminando le immagini con animazione ed effetti 3D) e all'esposizione artistica a cura di Treviso Comic Book Festival. Ma ci sarà spazio anche per la musica dal vivo a tema, con Kajoshin (dalle ore 19:00) e Kollettivo Stesi (dalle ore 21:00), storico gruppo jazz trevigiano. La domenica, En Plein Air, riprenderà vita sempre dalle 17:00, con una selezione musicale tutta in vinile con le sonorità del Giappone di Angelino Albenese e Timacoma, che chiuderà la tre giorni. Tutte e tre le date si concluderanno alle 24:00, e per tutte e tre saranno presenti gli spazi dedicati alle realtà culinarie e ad alcune esposizioni artigianali e del mondo del design. L’ingresso, come anticipato, sarà gratuito per tutti e tre gli appuntamenti. Lo spazio è facilmente raggiungibile in bicicletta attraverso la Treviso-Ostiglia o in auto, lasciando la macchina nel parcheggio dedicato con accesso in Viale della Serenissima.

PROSSIMI APPUNTAMENTI ? Luglio 21.22.23 - Oceania ? Agosto 25.26.27 - Africa ? Settembre 15.16.17 - USA ? Ottobre 13.14.15 - India ? Halloween - Chiusura