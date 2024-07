Nomadness #9

Il 5-6-7 luglio, ovvero questo weekend, l'Hobo Garden Bar - il parco del Nomad Hostel - sarà teatro di grande musica e street food dai migliori ristoranti della zona, sempre rigorosamente ad ingresso gratuito.

Venerdì sera grande attesa per il concerto degli ASTROMARE, protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di X FACTOR che apriranno da noi il loro tour estivo in giro per l'Italia che li vedrà al fianco di grandi artisti come Rose Villain. Prima e dopo il concerto la selezione di musica di Roger Ramone, dj affermatissimo nella marca ma famoso ben oltre i confini provinciali come "il quinto ramone" per la sua vicinanza ai Ramones.

Sabato si canta, siamo onorati di ospitare di nuovo il format che più sta facendo impazzire i locali tra Padova, Venezia e Treviso. Parliamo di KAREOCHE una rivisitazione del tradizionale Karaoke che vede tutti i partecipanti cantare all'unisono sotto il cielo stellato di una notte d'estate, cosa possiamo chiedere di più?

Domenica invece si balla! Abbiamo scelto 3 pionieri della scena underground locale che sempre di più stanno trovando spazio nei locali di tutta europa. Sui loro profili social sono già presenti le loro prossime date ad Ibiza per Agosto e Settembre ma The Obscure Music questa domenica suona da noi! Insieme a loro Spaghetti Disco reduci da un mini tour olandese che li ha visti protagonisti del Kingsday ad Amsterdam. Last but not least Dj Zaffa cultore assoluto del vinile pronto a portare in parco la sua valigia piena di ricercate sonorità disco - jazz - funk e garage.

FOOD VILLAGE

TrevisoAdvisor food blogger molto attiva sul territorio è da sempre socia organizzatrice del NOMADNESS festival e anche per questa edizione si è occupata di portare una selezione dei migliori ristoranti locali:

- Burger Brothers sarà protagonista coi suoi Hamburger americani.

- Il Picchio porterà le pizze! Pizze fritte e burrate avvolte in prosciutto e pasta della pizza calate nella friggitrice per renderle irresistibili.

- Ketogo promotore della cucina orientale dentro le mura, è già stato con noi lo scorso anno ed è stato un successo!

- Opendei professionista dello street food messicano vi delizierà con tacos e burriti.

PLAYGROUND

Calcetto, pallavolo, frisbee e Ping Pong sempre disponibili.