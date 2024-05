NOMADNESS #8

24.25.26 MAGGIO

Viale della Serenissima 1 - Treviso - Nomad Hostel _ Hobo Garden Bar

Dopo il successo dello scorso anno non stiamo nella pelle dalla voglia di ritrovare in parco tutte le persone che fino ad ora ci hanno sostenuto e supportato in questo pazzo viaggio che ci sta dando tantissime soddisfazioni. La location è sempre la stessa anche se da quest'anno ha cambiato nome, il parco del Nomad Hostel è diventato Hobo Garden Bar ovvero un enorme polmone verde sempre pronto ad accogliere chiunque voglia passare del tempo all'aria aperta con anche la possibilità di noleggiare gratutitamente dei bbq per grigliare in compagnia.

Tornando a noi vado ad elencare tutto quello che comporrà questa ottava edizione di Nomadness:

Foodtruck Village:

- Bacaroad

- Birocin

- Burger Brothers

- Opendei

- Pilgrim

- Yu

Un enorme parco truck dedicato alle famiglie ma non solo, 6 postazioni che uniscono diversi locali della zona ed altre realtà che dello street food ne hanno fatto una passione ed un mestiere. L'offerta sarà molto ampia e permetterà di mangiare un pò di tutto: sushi, panini, tacos, fritture di pesce, hamburger e molto altro! Venerdì e sabato a partire dalle 18.00, domenica dalle 12.00 alle 24.00 sarà possibile mangiare all'area aperta immersi nell'atmosfera della manifestazione passando da un panino ad un concerto e da una birra ad una partita a pallavolo!

PLAYGROUND

Calcetto, pallavolo, frisbee e Ping Pong sempre disponibili gratuitamente nel parco di Hobo Garden Bar

Il sabato e la domenica si svolgeranno in collaborazione con gli amici di Treviso Comic Book Festival che esporanno le loro opere e si esibiranno in uno spettacolo di Live Painting andando a dare una nuovo vita a gli arredi del parco!

VENERDÌ 24 MAGGIO

A partire dalle 18.00

- Mistiguy (Spaghetti Disco)

- Edwarth (Shape)

- Veridisquo

Il venerdì sera a dirigere le danze saranno 3 rappresentati dei gruppi che più stanno facendo ballare nei club del trevigiano e non solo, sarà con noi Mistyguy per Spaghetti Disco, Edwarth per Shape e i ragazzi di Club Veridisquo

SABATO 25 MAGGIO

A partire dalle 17.00

- The Pitch

- Delgado

- Hierba Mala (live)

Sabato sera si balla sulle note degli Hierba Mala, band veronese ambasciatore locale della musica cumbia sempre più in voga per il suo ritmo che coinvolge tutti, adulti e bambini. Prima e dopo il concerto scielgono i dischi The Pitch e Delgado due istituzioni dietro le console di tutti i locali della marca da più di un decennio.

DOMENICA 26 MAGGIO

A partire dalle 12.00

- Timacoma Vynil Selecta

- KAREOCHE

Domenica la musica cominicia a pranzo, un set selezionato vinile per vinile da Timacoma che a partire dall'aperitivo lascerà spazio a KAREOCHE, un format nuovo ma che sta riempendo i locali più rinnomati del trevigiano come Home. Canteremo sotto le stelle le note dei grandi classici per provare a mettere insieme di nuovo adulti e ragazzi sotto lo stesso palco

Un festival per tutti, ad ingresso libero, con un ampio parcheggio gratuito e facilmente raggiungibile anche da chi arriverà da un pò più lontano. Vi aspettiamo in parco, STAY NOMAD!

Organizzatori:

Foodtruck Direction: trevisoadvisor

Illustration & Setup: mise_design_studio

Booking & SMM: Mjn Community