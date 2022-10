"Nomadness": ecco il primo evento di Nomad Hostel tra musica e food truck

Sabato 22 Ottobre

Parco Nomad Hostel, Treviso

Dalle 12.00 a 00.00

????????? è molto più di un evento. È un modo d'essere: un po' nomade, un po' folle.

Al primo evento firmato Nomad - in collaborazione CrudOsteria e Antica Macelleria di Negri Gabriele - troverai bella gente e bella musica; tutto questo in una bella, bellissima location: l'enorme parco dell'ostello sarà allestito per l'occasione con foodtruck da leccarsi i baffi, zone relax in cui chillarsela e poltroncine in stile Nomad per scambiare due chiaccheredabar.

Il 22 Ottobre non puoi essere da nessun'altra parte se non qui.

Ti aspettiamo!

Birre

Cocktail

Panini

5000 mq di parco attrezzato

Dj Set dalle 16.00 a 00.00

LOCATION

Nomad Hostel

Viale della Serenissima, Treviso

ORARI

Sabato 22 Ottobre dalle 12.00 a 00.00

Dj Set dalle 16.00

ACCESSO

L’ingresso è libero e gratuito