Nomadness, l’Oceano Pacifico nel parco più vivo di Treviso

È diventato ormai il parco estivo più vivo di Treviso: si tratta dell’area verde del Nomad Hostel (Viale della Serenissima 1) che, come ogni mese, ospita per tre giorni il festival musicale che ci porta in giro per il mondo, alla scoperta delle diverse tradizioni musicali, artistiche e culinarie di nuovi Paesi. Nella scorsa edizione, a fine giugno, si sono registrate nei tre giorni quasi 10mila presenze, con un pubblico di tutte le età, attirato da una location immersa nel verde allestita a tema e da una selezione musicale e una proposta culinaria di qualità. La musica L’appuntamento di luglio, fissato per questo weekend (21-22-23), vede come protagonista l’Oceano Pacifico. Si partirà venerdì dalle 18:00, con il consueto dj set del collettivo Spaghetti Disco, con special guest in consolle gli Euro Nettuno, che per l'occasione spingeranno la disco oltre ogni limite con uno speciale set pensato per la serata. Sabato, dalle 17:00, sarà invece il turno della musica live, con Zambo Super Pizza e, a seguire, il dj set di Angelino Albanese. Si chiuderà domenica (dalle 17:00 alle 24:00) con la selezione musicale di Timacoma e di RobaLoska.

La proposta culinaria

A mantenere uno standard elevato non solo in consolle ma anche in cucina saranno tre importanti realtà della ristorazione trevigiana: Feria Restaurant, Magazzini del Grano e Yu Restaurant. Ancora una volta Nomadness ha scelto così di valorizzare differenti realtà locali, selezionando quelle più coerenti con il tema del mese. All’interno dell’area sarà presente un parcheggio dal costo di un euro, mentre l’ingresso sarà appunto gratuito e aperto a tutti.